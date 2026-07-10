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﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியால் விளையாட்டுத்துறை முடங்கும் அபாயம்

﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியால் விளையாட்டுத்துறை முடங்கும் அபாயம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:10 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:10 AM

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மதுரை: பள்ளிகளில் விளையாட்டுப்போட்டிகளுக்கு மாணவர்களை தயார் செய்ய வேண்டிய நேரத்தில், மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபடுத்துவது விளையாட்டுத்துறையை முடக்கும் செயல் என்கின்றனர் அரசுப்பள்ளிகளின் உடற்கல்வியாளர்கள்.

ஜூனில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட உடன் விளையாட்டுக்கான காலண்டர் அட்டவணை வெளியிடப்படும். ஜூன் இறுதியில் பள்ளிகளில் செஸ் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. அடுத்து குறுவட்ட தடகள, குழு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 14 வயது, 17, 19 வயது பிரிவுகளின் கீழ் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவர்களின் அட்டவணை தயாரிக்க வேண்டும். நிறைய அரசுப்பள்ளிகளில் ஒரு உடற்கல்வி ஆசிரியர் மட்டுமே இருப்பதால் அவர் தான் அனைத்துப்போட்டிகளுக்கான விளையாட்டு நுணுக்கங்களை கற்றுத் தர வேண்டும். அடுத்ததாக வருவாய் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இடையிலான 14 வயது, 17 வயது, 19 வயது ஆடவர், மகளிர் பிரிவு போட்டிகள் நடத்த வேண்டும். இவையனைத்தையும் அக்டோபர் இரண்டாம் வாரத்திற்குள் நடத்தி முடித்து மாநிலப் போட்டிக்கான பட்டியலை தயார் செய்ய வேண்டும். இவ்வளவு வேலைகள் பள்ளியில் இருக்கும் போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் எங்களை ஈடுபடுத்துவதற்கான பயிற்சி அளிப்பது வீண்வேலை என்கின்றனர் உடற்கல்வி இயக்குநர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்.

அவர்கள் கூறியதாவது:

ஜூலை முதல் செப்., வரையான 3 மாதங்கள் பள்ளி விளையாட்டுகள் மிக தீவிரமாக நடக்கும் என பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கும் நன்றாக தெரியும். அப்படியிருந்தும் எங்களுக்கு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பயிற்சி அளிக்க அழைத்தால் என்ன செய்ய முடியும். மாநிலப் போட்டிகள் துவங்கிய பின் எங்களை கணக்கெடுப்பிற்கு அழைத்தால் பணி செய்ய தயார். அதுவரை எங்களை இப்பணியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த கல்வியாண்டுக்கான பள்ளிக்கல்வித்துறை விளையாட்டுப் போட்டிகள் முடங்கி விடும். இது மாணவர்களின் உயர்கல்வி, வேலை வாய்ப்பு வரை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றனர்.

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