UPDATED : நவ 21, 2026 01:15 AM
ADDED : நவ 21, 2026 01:11 AM
எழுமலை: ‘‘எழுமலை பெரியகுளம் கண்மாயில் இருந்து கணக்கன்குளம் கண்மாயை இணைக்கும் ஓடையை சீரமைக்க வேண்டும்’’ என பொது மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து வரும் ஓடைகள் மூலமாக எழுமலை பெரியகுளம் கண்மாய்க்கு நீர் வரத்து இருக்கும். இந்த கண்மாய் நிரம்பியதும், கணக்கன்குளம் கண்மாய்க்கு செல்லும் ஒரு கி.மீ., ஓடை உள்ளது. நீர்வளத்துறையால் பராமரிக்கப்படும் இந்த ஓடையை, 2010ல், துார் வாரியிருந்தனர்.
அதன்பின் ஓடையை துார் வாராமல் கிடப்பில் போட்டு விட்டனர். ஊருக்குள் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் முழுவதும் இந்த ஓடை வழியாகச் செல்கிறது. ஆங்காங்கே குப்பை கொட்டுவதாலும், புதர்கள் முளைத்து ஓடையே காணாத அளவுக்கு நிரம்பியுள்ளது.
எழுமலை பெருமாள் கூறியதாவது: நீண்டநாட்களாக ஓடை துார் வாரப்படாததால், தற்போது மழை பெய்தாலும் தண்ணீர் வெளியேற முடியாத அளவுக்கு ஓடை குப்பை கூளங்களால் நிரம்பியுள்ளது.
இதனால் தேங்கும் மழைநீர் கழிவுநீராக மாறி சுகாதாரக் கேடு ஏற்படுத்துகிறது. கொசு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. புதர் மண்டிக் கிடக்கும் ஓடை பாம்புகளின் வாழ்விடமாக மாறியுள்ளது என்றார்.