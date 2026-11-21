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ADDED : நவ 20, 2026 09:24 PM
துக்கத்திலும் சந்தோஷம்
திருப்பரங்குன்றம் மலைமீதுள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி கடந்தாண்டு டிச., 18 மதுரை நரிமேடு பூர்ணசந்திரன் தீக்குளித்து இறந்தார். இந்நிலையில் நேற்றயை உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து அவரது குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
பூர்ணசந்திரனின் தாய் காளீஸ்வரி கூறியதாவது :
உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றங்களில் வாதாடிய வழக்கறிஞர்களுக்கு நன்றி. என் கணவரும், மகனின் மாமியாரும் சமீபத்தில் இறந்ததால், துக்கத்தில் இருந்தோம். இவ்வளவு துக்கத்துக்கு இடையிலும் அந்த முருகப்பெருமான் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளார். இந்தத் தீர்ப்புக்காக நேற்று இரவு வரை வேண்டிக் கொண்டிருந்தேன். அதற்கான பலனை கேட்கும்போது ரெம்ப சந்தோஷமாக உள்ளது.
சகோதரர் ராமதுரை கூறியதாவது:
கடந்தாண்டு சகோதரர் பூர்ணசந்திரன் தீபத்துாணுக்காக தன்னையே தீபமாக்கிக் கொண்டார். அதில் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய நினைவில் தான் வாழ்கிறோம். அந்தத் துயரத்தை வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாது. திரும்பவும் இந்தாண்டு தீபப்பிரச்னை வந்தது. தீர்ப்பில் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றலாம் என தீர்ப்பு வந்தது. இதனை என் சகோதரரின் உயிர்த்தியாகத்திற்கு கிடைத்த பலனாக கருதுகிறோம்.