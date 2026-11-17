போர்வெல் உண்டு; மோட்டார் இல்லை தொட்டி உண்டு; தண்ணீர் இல்லை
போர்வெல் உண்டு; மோட்டார் இல்லை தொட்டி உண்டு; தண்ணீர் இல்லை
UPDATED : நவ 16, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
கொட்டாம்பட்டி: வீரசூடாமணி பட்டியில் போர்வெல்லில் தண்ணீர் இருந்தும் மோட்டார் இல்லாததால் மக்கள் தண்ணீருக்கு தவிக்கும் அவலம் நிலவுகிறது.
இக் கிராம மக்களுக்கு ஊராட்சி சார்பில் 5 இடங்களில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்து 3 மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டது. கிராமத்திற்கு காவிரி குடிநீர் வராததால் மக்கள் போர்வெல் தண்ணீரை குடிநீராக பயன்படுத்துகின்றனர்.
எட்டு மாதங்களுக்கு முன் 3 போர்வெல்களிலும் தண்ணீர் இருந்தும் மோட்டார் பழுதானதால் கழற்றிச் சென்றனர். இன்றுவரை அதை சரிசெய்யவில்லை. அதனால் 2 போர்வெல்லில் கிடைக்கும் தண்ணீரை இரண்டு மேல்நிலை தொட்டியில் ஏற்றி குடிநீர் விநியோகிக்கின்றனர். அதனால் முப்பதாயிரம் லிட்டர் மேல்நிலைத் தொட்டி காட்சிப் பொருளாக உள்ளது.
அப்பகுதி வீரணன் கூறியதாவது : வெகுதொலைவு அலைந்து வயல்வெளி கிணறுகளில் நீர்எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம். குறித்த நேரத்திற்கு பள்ளி, அலுவலகம் செல்ல முடியவில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் போதிய குடிநீர் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றார்.
ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில், ‘‘போதிய குடிநீர் விநியோகிக்கிறோம். ஏற்கனவே பழுதான மோட்டார்கள் விரைந்து சரி செய்யப்படும் என்றனர்.