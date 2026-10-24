'இந்தக் காலத்திலும் பஸ்வசதி இல்லையே': குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு
'இந்தக் காலத்திலும் பஸ்வசதி இல்லையே': குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 04:22 PM
மதுரை: மதுரை மாவட்ட மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., அன்பழகன், சமூகநல திட்ட அலுவலர் பொன்ராஜ், மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் சுவாமிநாதன், டி.எஸ்.ஓ., ராஜகுரு, ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலர் செல்வன் உடபட பலர் பங்கேற்றனர்.
சமூகஆர்வலர் சுந்தரராஜ் அளித்த மனுவில், ''மேலுார் தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் குற்றவியல் நீதிமன்றம், கருவூலம், உட்பட பல அலுவலகங்கள் உள்ளன. இங்கு தினமும் பல நுாறு மனுதாரர்கள் வந்து செல்கின்றனர். அவர்கள் பயன்படுத்த கழிவறை வசதி உருவாக்க வேணடும்'' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பொம்மம்பட்டி கிராம மக்கள் மகாமாயன் தலைமையில் கொடுத்த மனுவில், ''ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கும் எங்கள் கிராமத்தில் பஸ்வசதியே இல்லை. இதனால் பொதுமக்கள், மாணவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். மூன்று கி.மீ., யில் உள்ள ரெட்டியபட்டிக்கு பெரியார் பஸ்ஸ்டாண்டில் இருந்து தினமும் காலை, மாலை வரும் டவுன்பஸ்கள், உசிலம்பட்டியில் இருந்து கே.பெருமாள்பட்டி வரும் பஸ்சையும் பொம்மம்பட்டி வரை நீட்டிப்பு செய்ய வேண்டும்'' என தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலுார் க.புதுார், களப்பாறை, பால்குடி, அய்வத்தான்பட்டி, முத்துக்கருப்பன்பட்டி பொதுமக்கள், வெள்ளைக்காளை என்பவர் தலைமையில் அளித்த மனுவில், ''க.புதுாரில் உள்ள கல்குவாரியால் அப்பகுதி நீர்நிலைகள், இயற்கை நீரூற்று, வழிபாட்டு தலங்கள், குடியிருப்புகளை மறைத்து இரவும் பகலும் அதிகளவில் கற்களை வெட்டி எடுத்துள்ளனர். இதனால் விவசாயம் பாதித்துள்ளது. புகார் கொடுத்தும், போராட்டம் நடத்தியும் பலனில்லை. கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு செய்து கல்குவாரி முறைகேடுகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேணடும்'' எனத்தெரிவித்துள்ளார்.