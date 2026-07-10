மதுரையில் 9 மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க இடம் தேடிகிட்டே இருக்காங்க ... : மூன்றாண்டுகளில் ஐந்து இடங்களே தேர்வு
மதுரையில் 9 மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க இடம் தேடிகிட்டே இருக்காங்க ... : மூன்றாண்டுகளில் ஐந்து இடங்களே தேர்வு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:13 AM
மதுரை: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் மூன்றாண்டுகளுக்கு முன் மதுரையின் வடக்கு தொகுதி (ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானம்) தவிர ஒன்பது தொகுதியில் மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டும் பணிகள் முழுமையடையவில்லை.
சோழவந்தான் தொகுதியில் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட மினி ஸ்டேடியத்தின் 200 மீட்டர் தடகள டிராக் மண் அரித்து சரளை கற்களாக காணப்படுகிறது. மேலும் இது மழைநீர் செல்லும் கால்வாயின் வழித்தடத்தில் உள்ளதால் மழை பெய்யும் போது ரோட்டில் இருந்து மழைநீர் ஸ்டேடியத்திற்குள் புகுந்து மண்ணையும் அரித்துச் செல்கிறது. இதனால் செம்மண் டிராக் அமைத்தும் பயனின்றி உள்ளது. அப்பகுதி கண்மாயின் வண்டல் மண்ணை அள்ளி டிராக்கில் கொட்டினால் மாணவர்கள் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
மேலுார், உசிலம்பட்டியில் மினி ஸ்டேடியத்திற்கான அலுவலக கட்டடம் முடிந்துள்ளது. 200 மீட்டர், 400 மீட்டர் தடகள டிராக், கபடி, கோகோ, பாக்ஸ் கிரிக்கெட் அமைப்பதென 80 சதவீத பணிகள் முடிந்துள்ளன.
மதுரை மேற்கு தொகுதிக்கு அச்சம்பத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒட்டி மைதானம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அலுவலக கட்டடம் முடிந்துள்ளது. தற்போது 400 மீட்டர் டிராக் சமதளப் படுத்தும் பணி, பாக்ஸ் கிரிக்கெட், வாலிபால், கபடி அரங்கு அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல மதுரை கிழக்கு சக்கிமங்கலத்திலும் 80 சதவீத பணிகள் முடிந்துள்ளன.
இடம் இழுபறி மினி ஸ்டேடியம் கட்ட ஆணை பிறப்பித்தவுடன் திருமங்கலம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி மைதானம் முதலில் தேர்வு செய்யப்பட்டது. ஆய்வின் போது மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க சரியில்லை என்பதால் கைவிடப்பட்டது. அதேபோல திருப்பரங்குன்றத்திற்கு நல்லுாரில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அந்த இடமும் கைவிடப்பட்டது.
ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் தலா ரூ.3 கோடி மதிப்பில் மினி ஸ்டேடியம் அமைப்பதற்கு குறைந்தது 6 ஏக்கர் இடம் தேவை. மதுரை மத்தி, மதுரை தெற்கு தொகுதியில் இதுவரை ஒரு ஏக்கர் இடம் கூட கிடைக்கவில்லை. மூன்றாண்டுகளாக ஆணைய அதிகாரிகள் தேடிக் கொண்டே இருக்கின்றனர். மதுரை மத்தியில் இடம் கிடைக்காததால் ஏற்கனவே எல்லீஸ்நகரில் உள்ள ஹாக்கி மைதானத்தையும் அங்குள்ள கூடைபந்து அரங்கையும் மறுசீரமைப்பு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர். மதுரை தெற்கில் அதற்கும் வாய்ப்பே இல்லை.
புதிய அரசு அமைந்த நிலையில், இடம் கிடைக்காத மதுரை தெற்கு, மதுரை மத்தி, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் தொகுதிகளுக்கு அந்தந்த தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மறு ஆய்வு செய்து இடம் ஒதுக்கினால் விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் பயன்பெறுவர்.