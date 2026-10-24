நுாபுர கங்கையில் அழகருக்கு திருமஞ்சனம்

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ADDED : அக் 23, 2026 08:44 PM
அழகர்கோவில்: அழகர்கோவில் கள்ளழகர் கோயிலில் தைலக்காப்பு உற்ஸவத்தை முன்னிட்டு மலைமீதுள்ள நுாபுர கங்கை தீர்த்தத்தில் சுந்தரராஜ பெருமாள் நேற்று புனித நீராடினார்.
ஐப்பசியில் 3 நாட்கள் நடைபெறும் தைலக்காப்புத் திருவிழா அக்.21ல் தொடங்கியது. கோயில் வளாகத்தில் உள்ள மேட்டுக் கிருஷ்ணன் சன்னதியில் முதல் நாள் பரமபதநாதன் அலங்காரத்திலும், 2ம் நாள் சேஷ வாகனத்திலும் சுந்தரராஜ பெருமாள் ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
மூன்றாம் நாளான நேற்று காலை 7:45 மணிக்கு மேல், சுந்தரராஜ பெருமாள் பூப்பல்லக்கில் சகல பரிவாரங்களுடன் மலைப்பாதை வழியாக அழகர்மலைக்கு புறப்பட்டார். வழியில் உள்ள அனுமன், கருட தீர்த்த இடங்களில் சுவாமிக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
ராக்காயி அம்மன் கோயிலில் பழங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மண்டபத்தில் பெருமாள் எழுந்தருளினார். அங்கு பெருமாளுக்கு மூலிகை தைலம் சாத்தப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன. பின் நுாபுர கங்கை தீர்த்தத்தில் புனித நீராட வைத்து திருமஞ்சனம் நடந்தது. நீராடிய பின் சர்வ அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருபாலித்தார். மாலையில் வந்த வழியே இருப்பிடம் சேர்ந்தார்.
அழகர்மலை மீதுள்ள நுாபுர கங்கையில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பெருமாள் நீராடுவதை காண அதிகாலை முதலே ஏராளமான பக்தர்கள் வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர். ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை கமிஷனர் ஹரிஹரன் தலைமையில் அதிகாரிகள் செய்திருந்தனர்.