திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் தீர்ப்பில் மறுசீராய்வு மனு: அரசு ஆலோசிப்பதாக நிர்மல்குமார் தகவல்
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் தீர்ப்பில் மறுசீராய்வு மனு: அரசு ஆலோசிப்பதாக நிர்மல்குமார் தகவல்
UPDATED : நவ 21, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:26 PM
மதுரை: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலைஉச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் நவ.24 ல் கார்த்திகை தீபமேற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் அதுகுறித்து மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய ஆலோசிப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மதுரையில் தெரிவித்தார்.
மதுரை மாவட்ட திட்டங்களுக்கான அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த போது மதுரை மாவட்ட முஸ்லிம் ஐக்கிய ஜமாத் தலைவர் லியாகத் அலி தலைமையில் முஸ்லிம் அமைப்பினர், அமைச்சர் நிர்மல் குமார், கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவை சந்திக்க வந்தனர். இரண்டு பிரதிநிதிகள் மட்டும் உள்ளே செல்லலாம் என போலீசார் தெரிவித்ததை அடுத்து லியாகத் அலியுடன் மற்றொருவர் சென்று அமைச்சர் நிர்மல்குமாரை சந்தித்தனர். ஒரு நிமிடத்தில் மீண்டும் வெளியே வந்த இருவருரிடமும் அமைச்சரை சந்தித்ததை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது ‘அமைச்சரிடம் பேசவில்லை’ என்றனர்.
கூட்டம் முடிந்து வெளியே வந்த அமைச்சரை செய்தியாளர்கள் சூழ்ந்த போது, பதில் சொல்லாமல் வெளிப்பகுதி வரை சென்றார். பத்திரிகையாளர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்று முஸ்லிம் அமைப்பினர் சந்தித்தது குறித்து கேட்டனர். அதற்கு ‘‘திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தற்போது தான் வந்துள்ளது. எங்களுக்கு கால அவகாசம் வேண்டும். சீராய்வு மனு குறித்து இன்று (நவ.21) மாலை அல்லது நாளை காலை (நவ.22) அறிவிக்கப்படும்’’ என்றார்.