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திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் புதிய அறங்காவலர் குழு பதவி ஏற்பு: சண்முகசுந்தரம் தலைவராக தேர்வு
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் புதிய அறங்காவலர் குழு பதவி ஏற்பு: சண்முகசுந்தரம் தலைவராக தேர்வு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:02 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:15 PM
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திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் புதிய அறங்காவலர்களாக ராஜபாண்டியன், அழகப்பன், சண்முகசுந்தரம், ரெஜினாதேவி, சித்ரா ஆகியோரை நியமித்து இன்று (நவ.,13) மாலை அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
அதையடுத்து நேற்றிரவு 7:00 மணிக்கு கோயில் மண்டபத்தில் புதிய அறங்காவலர்கள் பதவி ஏற்பு விழா துணை கமிஷனர் செல்வி முன்னிலையில் நடந்தது. பின் அறங்காவலர் குழு தலைவருக்கான தேர்தல் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கூடலழகர் பெருமாள் கோயில் உதவி கமிஷனர் பிரதீபா முன்னிலையில் நடந்தது. இதில் சண்முகசுந்தரம் அறங்காவலர் குழு தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இவர் கடந்த அறங்காவலர் குழுவில் அறங்காவலராக இடம் பெற்றிருந்தார்.