திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அறங்காவலர் குழுத்தலைவர் 2 அறங்காவலர்கள் ராஜினாமா
திருப்பரங்குன்றம் கோவில் அறங்காவலர் குழுத்தலைவர் 2 அறங்காவலர்கள் ராஜினாமா
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:49 AM
திருப்பரங்குன்றம்: மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அறங்காவலர் குழுத்தலைவராக சத்யபிரியா, அறங்காவலர்களாக சண்முகசுந்தரம், மணிச்செல்வம், பொம்மைதேவன், ராமையா ஆகியோர், 2024 ஜன., 26ல் பதவி ஏற்றனர். அவர்கள், 2025ல் கும்பாபிஷேகம் நடத்தினர்.
சேதமடைந்து வந்த லட்சுமி தீர்த்த குளம் சீரமைப்பு உட்பட பல்வேறு திருப்பணிகளை செய்தனர்.
இவர்கள் பதவி காலம், 2026ல் முடிவடைந்த நிலையில், 2026 பிப்ரவரியில் அவர்களுக்கு தமிழக அரசு மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பதவி நீட்டிப்பு வழங்கியது. அறங்காவலர் குழுத்தலைவர் சத்யபிரியாவின் கணவர் பாலாஜி தி.மு.க.,வின் மதுரை வடக்கு மாவட்ட தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர்.
இவர், சட்டசபை தேர்தலில் மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார். இத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற த.வெ.க., ஆட்சி பொறு ப்பை ஏற்றது.
ஆட்சி மாறிய நிலையில், அறங்காவலர் குழுத்தலைவர் சத்யபிரியா நேற்று காலை தன் பதவியை ராஜினாமா செய்து, கோவில் அலுவலகத்தில் கடிதம் வழங்கினார். அவரை தொடர்ந்து, மாலையில் அறங்காவலர்கள் சண்முகசுந்தரம், ரா மையா இருவரும் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.