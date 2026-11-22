UPDATED : நவ 21, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:52 PM
திருப்பரங்குன்றம்: ‛வழக்கமாக ஐயப்பனுக்குத்தான் மகரஜோதியை பார்ப்போம். இந்த ஆண்டு திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகப்பெருமானின் மகரஜோதியை பார்க்கப்போகிறோம்’ என அனுமன் சேனா பொதுச்செயலாளர் ராமலிங்கம் தெரிவித்தார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை வரவேற்கும் விதமாக அகில பாரத அனுமன் சேனா சார்பில், 16 கால் மண்டபம் அருகே உள்ள மயில் மண்டபத்தில் உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றி 108 தேங்காய்கள் உடைத்து வழிபாடு செய்தனர்.
மாவட்டத் தலைவர் சக்திவேல், நகர் தலைவர் வசந்தகுமார், மாவட்ட பொது செயலாளர் சித்தன், வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாஷ் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் அகில பாரத அனுமன் சேனா மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் ராமலிங்கம் கூறியதாவது:
கடந்த 50 ஆண்டு கால போராட்டத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் மூலம் தீர்வு கிடைத்துள்ளது.
வழக்கமாக ஐயப்பனுக்குத்தான் மகரஜோதியை பார்ப்போம். இந்த ஆண்டு நவ. 24ல் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீப துாணில் முருகப்பெருமானின் மகரஜோதியை பார்க்கப்போகிறோம். நவ. 24 மாலை 6:00 மணிக்கு அனைத்து பக்தர்களும் தீபத்துாணின் தீப ஜோதியை தரிசிக்க கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக அரசு தரப்பு மேல்முறையீடு சென்றால் ஆட்சிக்கு ஆபத்துதான். ஏற்கனவே தி.மு.க. இதை செய்துதான் ஆட்சியை இழந்தது. த.வெ.க., அரசு அதை செய்யாது என்ன நம்புகிறோம். ஹிந்துக்களின் உணர்வைப் புரிந்து கொண்டு இந்த ஆண்டு த.வெ.க., அரசு தீப துாணில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றும் என நம்புறோம்.