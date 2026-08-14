தனியார் பள்ளிகள் கட்டண நிர்ணய குழு தலைவர் பதவி ஒன்றரை மாதமாக காலி ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகளுக்கு சிக்கல்
தனியார் பள்ளிகள் கட்டண நிர்ணய குழு தலைவர் பதவி ஒன்றரை மாதமாக காலி ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகளுக்கு சிக்கல்
ADDED : ஆக 13, 2026 09:11 AM
மதுரை: தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகள் கட்டண நிர்ணயக் குழுத் தலைவர் பதவி ஒன்றரை மாதங்களாக காலியாக இருப்பதால், கட்டண நிர்ணயம் தொடர்பாக விண்ணப்பித்த ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
தனியார் பள்ளிகள் விதிமீறி கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பதாக பல்வேறு புகார்கள் எழுந்தன.
இதுதொடர்பாக பெற்றோர் மற்றும் பொதுநல வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. இதையடுத்து, 2009 ல் தனியார் பள்ளிகளின் கல்விக் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை தலைவராக கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. உறுப்பினர்களாக கல்வி இயக்குநர்கள் உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றனர்.
இக்குழு தலைவராக ஓய்வு நீதிபதி பாலசுப்பிரமணியன் இருந்தார்.
ஒருமுறை பதவி நீட்டிக்கப்பட்டும், அவரது பதவிக் காலம் ஜூன் 30ல் முடிவுக்கு வந்தது.
அதன் பின் புதிய தலைவராக இதுவரை யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை.
இதுகுறித்து தனியார் பள்ளி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (பெப்சா) மாநிலத் தலைவர் ஆறுமுகம் கூறியதாவது:
இக்குழுவிடம் கட்டணம் நிர்ணயம் தொடர்பாக விண்ணப்பித்த 1200க்கும் மேற்பட்ட புதிய பள்ளிகள் தற்போது வரை காத்திருக்கின்றன.
இதுதவிர ஆண்டுதோறும் 3 ஆயிரம் பள்ளிகள் காலக்கெடு முடிந்த நிலையில் மீண்டும் விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற வேண்டும். அதுதொடர்பாகவும் விண்ணப்பங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
கல்வி அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இக்குழுவில் மாற்றம் செய்ய உள்ளதாக அறிவித்தார்.
ஆனால் ஒன்றரை மாதங்களாக குழுத் தலைவரையே நியமிக்காததால் தனியார் பள்ளிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
தலைவரை உடன் நியமிக்க வேண்டும் என்றார்.