பண்டிகை காலத்தில் செரோ வழங்கும் மூன்று பிராண்டுகள்
பண்டிகை காலத்தில் செரோ வழங்கும் மூன்று பிராண்டுகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:33 PM
மதுரை: தரம், நேர்த்தியான கைவினைத்திறன், கச்சிதமான ஆடை பொருத்தம் ஆகியவற்றின் மூலம் 1971 முதல், செரோ தனது தனித்துவமான நற்பெயரை உருவாக்கியுள்ளது.
தற்போது இந்நிறுவனம் ஹவுஸ் ஆப் செரோ என்ற பெயரில் ‘செரோ’, ‘எச்வி’, ‘ஏரிக்ஸ்’ என 3 பிராண்டுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. இவை வெவ்வேறு ஆடை அலங்கார விருப்பங்கள், தனிப்பட்ட ரசனைகளுக்கு ஏற்ற பரந்த அளவிலான ஆடவர் ஆடைகளை வழங்குகின்றன.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, பண்டிகைக்கால ஆடைகள், பார்ட்டி வியர், பார்மல், கேஷுவல் என பல்வேறு தொகுப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஜாக்கார்டு மற்றும் சாட்டின் ஷர்ட்டுகள், ப்யூர் காட்டன் ஷர்ட்டுகள், லினன் கலவை ஆடைகள், மலர், பைஸ்லி மற்றும் நவீன அப்ஸ்ட்ராக்ட் அச்சு டிசைன்களில் பலவித ஆடைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
கோவை, திருச்சி, மதுரையில் உள்ள பிரத்யேக ஷோரூம்களில் இம்மூன்று பிராண்டுகளின் ஆடை தொகுப்புகளை வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கலாம். முன்னணி ஆடை விற்பனையகங்களிலும் கிடைக்கின்றன.