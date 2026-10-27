மீடியனில் மோதி பறந்த ஆம்புலன்ஸ் எதிரே வந்த காரில் மோதி மூவர் பலி: திருமங்கலம் அருகே பரிதாபம்
மீடியனில் மோதி பறந்த ஆம்புலன்ஸ் எதிரே வந்த காரில் மோதி மூவர் பலி: திருமங்கலம் அருகே பரிதாபம்
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 06:04 PM
திருமங்கலம்: மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் கப்பலுார் - மதுரை மாட்டுத்தாவணி ரிங் ரோட்டில் மீடியனில் மோதிய ஆம்புலன்ஸ் பறந்து சென்று, எதிர் திசையில் வந்த கார் மீது மோதியதில் ஆம்புலன்சில் பயணித்த நோயாளி உட்பட 3 பேர் பலியாகினர்.
திருமங்கலம் பாண்டியன் நகர் சரவண கணேஷ் 32, உடல்நலக் குறைவால் திருமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டார். மேல்சிகிச்சைக்காக அவரை மதுரை மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல குடும்பத்தினர் முடிவு செய்தனர்.
உருத்தெரியாத வாகனங்கள்
இதையடுத்து தனியார் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். சரவண கணேஷூடன் அவரது நண்பர் திருமங்கலம் ஜோப் பிரதீப் 35, சென்றார். ஆம்புலன்சை டிரைவர் ஆனந்த் ஓட்டினார்.
கப்பலுார் - மாட்டுத்தாவணி ரிங் ரோட்டில் சென்றபோது சொக்கநாதன் பட்டி அருகே டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆம்புலன்ஸ், மீடியனில் மோதி நிலை தடுமாறி எதிர் திசை ரோட்டை நோக்கி பாய்ந்தது. அப்போது துாத்துக்குடியில் இருந்து ஈரோட்டுக்கு சென்ற கார் மீது ஆம்புலன்ஸ் மோதியது. இந்த விபத்தில் 2 வாகனங்களும் உருத்தெரியாமல் சேதமடைந்தன.
ஆம்புலன்ஸில் இருந்த சரவண கணேஷ், ஜோப் பிரதீப் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர். டிரைவர் ஆனந்த் படுகாயமடைந்தார். அதேபோல் காரில் வந்த துாத்துக்குடி ஆதித்யா 19, அங்கேயே பலியானார். அவரது தாய் சொர்ண லட்சுமி 48, அண்ணன் மூர்த்தி 21, காயமடைந்தனர். இறந்த சரவண கணேஷ் மதுரையில் ஐ.டி., ஊழியராக பணிபுரிந்தார்.
ஆதித்யா ஈரோட்டில் கல்லுாரியில் படித்து வந்தார். விடுமுறைக்காக ஊருக்கு வந்தவரை மீண்டும் கல்லுாரியில் விடுவதற்காக சென்றபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது. மதுரை எஸ்.பி., தேவநாதன், திருமங்கலம் டி.எஸ்.பி., இமயவர்மன் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்தனர்.
விபத்தில் சிக்கியவர்களை திருமங்கலம் போலீசார், நெடுஞ்சாலை மீட்பு பிரிவினர், தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர். விபத்து காரணமாக அப்பகுதியில் 40 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.