நீரேற்று நிலையத்திற்கு மும்முனை மின்சாரம் நிறுத்தம்: தண்ணீருக்காக கண்ணீர் சிந்தும் மக்க்ள
நீரேற்று நிலையத்திற்கு மும்முனை மின்சாரம் நிறுத்தம்: தண்ணீருக்காக கண்ணீர் சிந்தும் மக்க்ள
UPDATED : நவ 01, 2026 11:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
கொட்டாம்பட்டி: சொக்கம்பட்டி நீரேற்று நிலையத்திற்கு மும்முனை மின்இணைப்பு வழங்காததால் ஒருவாரமாக பொது மக்கள் தண்ணீரை தேடி கண்ணீருடன் அலைகின்றனர்.
திருச்சி, குளித்தலையில் ஆழ்குழாய் அமைத்து கொட்டாம்பட்டி ,சொக்கம்பட்டி நீரேற்று நிலையத்திற்கு குடிநீர் கொண்டு வரப்படுகிறது. சொக்கம்பட்டி நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து கொட்டாம்பட்டி ஒன்றியம் முழுவதும் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படும். அதற்கு மின்சாரம் வழங்காததால் தண்ணீரின்றி மக்கள் தவிக்கின்றனர்.
அப்பகுதி மணிவேல் கூறுகையில், ''ஒருவாரமாக காவிரி திட்ட குடிநீர் வரவில்லை. பல கி.மீ., அலைந்து, பாசன நீரை குடிநீராக பயன்படுத்துகிறோம். நீரேற்று நிலையத்திற்கு மும்முனை இணைப்பு வழங்காததால் குடிநீர் சப்ளை செய்ய முடியவில்லை என்று மோட்டார் ஆப்பரேட்டர் கூறுகிறார்'' என்றார்.
மின்வாரிய உதவி இயக்குனர் சந்திரசேகர் கூறுகையில், கிராமங்களுக்கு இரவு நேரம் வழங்கும் 6 மணி நேர மும்முனை இணைப்பை நிறுத்தும்படி கூறியுள்ளனர். மின்வாரியத்தில் மனு கொடுக்க குடிநீர் திட்ட அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளேன் என்றார்.