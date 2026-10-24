திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் திருவிழா: மலையில் கதம்ப சாதம் சமைக்க தடையால் மக்கள் கொதிப்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் திருவிழா: மலையில் கதம்ப சாதம் சமைக்க தடையால் மக்கள் கொதிப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 04:58 AM
ADDED : அக் 09, 2026 07:43 PM
UPDATED : அக் 10, 2026 04:58 AM ADDED : அக் 09, 2026 07:43 PM
திருப்பரங்குன்றம்: மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் மலை மேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் விழாவை முன்னிட்டு நேற்று மலை மேல் கதம்ப சாதம் தயாரித்து பக்தர்களுக்கு வழங்குவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. அதனால் கிராமத்தினர் மலைமேல் 'வேல்' கொண்டு செல்ல மறுப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நேற்று மாலையில் நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்த பின்பு கிராமத்தினர் மலைமேல் வேல் கொண்டு சென்றனர்.
நக்கீரருக்கு சாப விமோசனம் கொடுக்க சுப்பிரமணிய சுவாமி தனது கரத்தில் உள்ள வேல் மூலம் திருப்பரங்குன்றம் மலை பாறையில் கீறி கங்கைக்கு நிகரான தீர்த்தத்தை சுனையில் உருவாக்கிய நிகழ்ச்சியை நினைவு கூரும் வகையிலும், மழை வேண்டியும் கோயில் மூலவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கரத்தில் உள்ள தங்க வேல் ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி மாதம் மலை மேல் கொண்டு செல்லும் விழா உள்ளூர் மக்கள் சார்பில் நடத்தப்படுகிறது. மக்கள் சார்பில் 105 படி அரிசியில் கதம்ப சாதம் மலையில் சமைத்து பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும். ஆண்டாண்டு காலமாக இது நடந்து வருகிறது.
12 நிபந்தனைகள் விதிப்பு
இந்தாண்டு இத்திருவிழா குறித்து கோயில் நிர்வாகம், மலையை பராமரிக்கும் மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தது. கோயில் துணை கமிஷனர் செல்விக்கு நேற்று முன்தினம் மத்திய தொல்லியல் துறை அனுப்பிய கடிதத்தில், மலை மேல் நெருப்பினால் சமையல் செய்யக்கூடாது உட்பட 12 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன. இதை அறிந்த மக்கள் கோயில் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். அதிகாரிகள் சமரசத்தை தொடர்ந்து அதிகாலை 2:00 மணிக்கு கலைந்து சென்று நேற்று காலை மீண்டும் கோயில் முன்பு கூடினர். போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். மலை மேல் கதம்ப சாதம் சமைக்க அனுமதிக்காவிட்டால் மலைமேல் 'வேல்' கொண்டு செல்ல மாட்டோம் எனக்கூறிவிட்டு கோயில் முன்பு மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கும் தொடர்ந்தனர்.
கடிதத்தால் குழப்பம்
இதற்கிடையே நேற்று மதியம் மத்திய தொல்லியல் துறையினரிடமிருந்து கோயில் அலுவலகத்திற்கு வந்த கடிதத்தில், 'வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. பாரம்பரிய முறைப்படி திருவிழா நடத்துவதற்கு அனுமதிக்கலாம்' என தெரிவிக்கப்பட்டது. கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில், 'மத்திய தொல்லியல் துறை முதலில் அனுப்பிய கடிதத்தில் மலை மேல் சமைப்பதற்கு தடை விதித்திருந்தது. அதை நீக்கி கடிதம் அனுப்புமாறு நாங்கள் கடிதம் அனுப்பி இருந்தோம். அடுத்து வந்த கடிதத்தில் அந்த வாசகத்தை நீக்கியதாக தொல்லியல்துறை குறிப்பிடவில்லை' என்றனர். குழப்பம் அடைந்த உள்ளூர் மக்கள் கோயில் முன்பு கூடி ஆலோசித்தனர்.
காலைக்கு பதில் மாலை
ஆண்டுதோறும் வேல் எடுக்கும் திருவிழாவில் காலை 9:30 மணிக்கு வேல் புறப்பட்டு, ஒருமணி நேரம் வீதி உலா வரும். 10:30 மணிக்கு மலை மேல் கொண்டு செல்லப்படும். காலை 11:30 மணிக்குள் சுப்பிரமணிய சுவாமி கையில் வேல் வழங்கப்படும். மதியம் 12:00 மணிக்கு சுனை தீர்த்திற்கு சிவாச்சாரியார்கள் கொண்டு சென்று அபிேஷகம் செய்து மீண்டும் சுவாமி கையில் கொடுப்பர். இதன் பிறகு 150 படி அரிசியில் கிராம மக்களால் கதம்ப சாதம் தயார் செய்து சுவாமிகளுக்கு படைத்து பிரசாதமாக வழங்குவர். நேற்று தடை உத்தரவு, நீதிமன்ற விசாரணை போன்ற காரணங்களாலும், மாலையில் நீதிமன்றத்தின் சாதகமான உத்தரவாலும் மாலை 5:30 மணிக்குதான் கோயிலைவிட்டே வேல் மலைக்கு புறப்பட்டது. முன்னாள் அறங்காவலர் சண்முகசுந்தரம் கலந்து கொண்டார்.
மலை மேல் வேல் எடுக்கும் திருவிழாவில் மலைமேல் வேல் கொண்டு செல்லும் காட்சியும், சுனை தீர்த்தத்தில் சிவாச்சாரியார்களால் வேலுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படும் காட்சிகளையும் வெளியிடுவதற்காக பத்திரிகையாளர்கள் மலை மேல் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவர். இந்த ஆண்டு பத்திரிகையாளர்கள் மலை மேல் செல்ல போலீசார் அனுமதி மறுத்தனர்.