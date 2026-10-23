/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/இன்று சமாதான கூட்டம் புறக்கணிப்பு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:08 PM
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கொட்டாம்பட்டி: கொட்டாம்பட்டி ஒன்றியத்தில் உள்ள பூதமங்கலம், கொடுக்கம்பட்டி, வஞ்சிநகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 278 ஏக்கரில் தமிழக அரசு சிப்காட் அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது.
நேற்று முன்தினம் இப்பகுதியில் அதிகாரிகள் நில உரிமையாளருக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் சர்வே செய்யவே 18 கிராம மக்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் போராட்டம் நடத்தினர். அங்கு வந்த தாசில்தார் வசந்த் கல்லங்காடு பகுதியில் மக்களிடம் கேட்பு கூட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து மக்கள் கலைந்து சென்றனர். இந்நிலையில் இன்று (அக். 2) தாலுகா அலுவலகத்தில் சமாதான கூட்டம் நடத்த தாசில்தார் அழைப்பு விடுத்தார். அதற்கு 18 கிராம மக்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் சமாதான கூட்டத்தை புறக்கணிப்பதாக கலெக்டர், ஆர்.டி.ஓ., மற்றும் தாசில்தாருக்கு தெரிவித்தனர்.