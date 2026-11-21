/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/இன்றைய மின்தடை ரத்து
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:04 PM
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மதுரை: மதுரை ஆரப்பாளையம் பகுதி துணை மின்நிலையம், மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பகுதி துணை மின் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிக்கான மாதாந்திர மின்பராமரிப்பு பணிகள் இன்று (நவ.21) காலை 10:00 மணி முதல் மதியம் 3:00 மணி வரை நடைபெறுவதாகவும், அதனால் அந்நேரத்தில் மின்தடை இருக்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.
தற்போது நிர்வாக காரணங்களுக்காக இந்த தடை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது என, செயற்பொறியாளர் பாஸ்கர பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.