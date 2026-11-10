கலெக்டர் அலுவலக கழிப்பறை அவலம்

UPDATED : நவ 09, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
மதுரை: மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் புதர்மண்டி கிடக்கும் கழிப்பறையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு தினமும் ஏராளமானோர் வந்து செல்கின்றனர். திங்கள்தோறும் குறைதீர் கூட்டம் நடப்பதால் அன்று வழக்கத்தைவிட அதிகளவில் பொதுமக்கள் வருகின்றனர்.
இவ்வாறு வருவோர் தங்கள் இயற்கை உபாதையை கழிக்க இடம் தேடுகின்றனர். கலெக்டர் அலுவலகத்தின் புதிய கட்டடத்தின் அனைத்து தளங்களிலும் கழிப்பறைகள் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் அளவு சுத்தமாக, வசதியாக உள்ளன. அதேசமயம் வளாகத்தில் உள்ள மற்ற அலுவலகங்களுக்குச் செல்வோர் பயன்படுத்த கழிப்பறை வசதி போதுமானதாக இல்லை.
தெற்கு தாலுகா கட்டடத்தின் பின்புறம் முன்பு கட்டப்பட்ட கழிப்பறை ஒன்று புதர்மண்டிக் கிடக்கிறது. விஷ ஜந்துகளின் இருப்பிடமாக உள்ளதால் பகலிலும் அங்கு செல்ல யாருக்கும் துணிவு வராது. அதனால் அதன் அருகிலேயே வெளிப்பகுதியில் இயற்கை உபாதையை கழிக்கின்றனர். இப்பகுதியை உடனே சீரமைக்க வேண்டும்.
இப்பகுதியில் இருந்த மதுரை வடக்கு தாலுகா தல்லாகுளத்திற்கு சென்றுவிட்டது. எனவே பழைய ராமநாதபுரம் அலுவலகத்தில் இடம்பெயரும் அலுவலகங்களுக்கு இப்பகுதியில் பெரிய அளவில் புதிய கட்டடம் கட்ட ஏற்பாடு செய்யலாம்.