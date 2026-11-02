/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/நாளை மாநகராட்சி குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:18 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மாநகராட்சி மண்டலம் 2 (வடக்கு) அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் துணைமேயர் நாகராஜன், கமிஷனர் கவுரவ்குமார் தலைமையில் நாளை (நவ.3) காலை 10:00 மணிக்கு நடக்கிறது.
விளாங்குடி, கரிசல்குளம், ஜவஹர்புரம், விசாலாட்சி நகர், அருள்தாஸ்புரம், தத்தனேரி மெயின்ரோடு, அய்யனார் கோயில், மீனாட்சிபுரம், பீ.பி.குளம், நரிமேடு, அகிம்சாபுரம், கோரிப்பாளையம், தல்லாகுளம், சின்ன சொக்கிகுளம், கே.கே.நகர், அண்ணாநகர், சாத்தமங்கலம், பாத்திமா நகர், பெத்தானியாபுரம், பி.பி.சாவடி, கோச்சடை பகுதியினர் வரி பிரச்னை, பெயர் மாற்றம், கட்டட வரைபட அனுமதி குறித்து மனு அளிக்கலாம் என மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.