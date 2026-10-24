நாளை தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் ‘சரத் பூர்ணிமா’ வெள்ளி விற்பனை
நாளை தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் ‘சரத் பூர்ணிமா’ வெள்ளி விற்பனை
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
மதுரை: தங்கமயில் ஜூவல்லரி கிளைகளில் நாளை (அக்.25) வாடிக்கையாளர்களுக்காக ‘சரத் பூர்ணிமா’ என்ற வெள்ளிக்கான சிறப்பு விற்பனை நடக்கிறது.
நிறுவனத்தினர் கூறியதாவது:
இந்நாளில் சந்திரன், 16 கலைகளுடன் முழுமையாக பிரகாசிப்பதாக பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன. சந்திரனுடன் தொடர்புடைய உலோகமாக வெள்ளி கருதப்படுவதால், இந்நாளில் அதை வாங்குவது மங்களகரமானதாகவும், செல்வச் செழிப்பை தருவதாகவும் நம்பப்படுகிறது. லட்சுமியின் அருளை பெறுவதற்கும் இந்நாள் உகந்ததாக கருதப்படுகிறது.
இந்த நம்பிக்கை, பண்டிகை கால மகிழ்ச்சியை கொண்டாடும் வகையில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாளை ஒருநாள் மட்டும் சிறப்புத் தள்ளுபடி தருகிறோம். வெள்ளி கிலோவிற்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி உண்டு. வெள்ளி நகைகள், பரிசு பொருட்களுக்கு 10 முதல் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்குகிறோம் என்றனர்.