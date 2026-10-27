விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி குறைப்பு: தொழில் வர்த்தக சங்கத்தினர் வரவேற்பு
விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி குறைப்பு: தொழில் வர்த்தக சங்கத்தினர் வரவேற்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:21 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:16 PM
மதுரை: விமான எரிபொருள் மீதான மதிப்புக்கூட்டு வரி (வாட்) குறைப்பால் விமானப் பொருளாதார வளர்ச்சி விரைவாகும் என முதல்வர் விஜயின் செயலுக்கு மதுரை அக்ரி மற்றும் அனைத்துத் தொழில் வர்த்தக சங்கத்தினர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
சங்க மூத்தத் தலைவர் ரத்தினவேல், தலைவர் திருப்பதிராஜன் கூறியதாவது:
நவ. 1 முதல் சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரியை 29 சதவீதத்திலிருந்து 16 சதவீதமாகவும், மதுரை, திருச்சி, கோவை விமான நிலையங்களில் ஒரு சதவீதமாகவும் குறைக்கவிருப்பதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால் மதுரை, திருச்சி, துாத்துக்குடியில் இருந்து புதிய விமான சேவைகளைத் தொடங்கவும், தற்போதுள்ள சேவைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் விமான நிறுவனங்கள் முன்வரும்.
மதுரையில் கூடுதல் சர்வதேச விமான சேவைகளுக்கு வாய்ப்பு உருவாகும். தென்மாவட்டங்களில் ஆன்மிகம், பாரம்பரியம், கலாசாரம், பொழுதுபோக்கு, மருத்துவ சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு உதவும். விமான இயக்கச்செலவும் குறைவதால், நிறுவனங்கள் கட்டணத்தை குறைப்பதன் மூலம் விமானப் பயணத்தை மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்த முடியும் என்றனர்.