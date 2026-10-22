மகளிர் விவசாயிகள் பயிற்சி முகாம்

UPDATED : அக் 15, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் வட்டாரம் காமாட்சிபுரத்தில் மகளிர் விவசாயிகள் தின விழா, வேளாண்மையில் மதிப்புக் கூட்டுதல் குறித்த பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
ஈவா மில்லட்ஸ் நிறுவன தலைவர் ஈவிலின் பொன்மலர், சிறுதானிய தொழில் முனைவோர் பத்மா ஆகியோர், சிறுதானியங்களில் மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்து லாபம் சம்பாதிப்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். பெண் விவசாயிகள் குடும்ப நிர்வாகம் மற்றும் ஆரோக்கிய வாழ்வு குறித்து அலுவலர்கள் விஜயபாரதி, ராமலட்சுமி, வேளாண் துறை திட்டங்கள் குறித்து துணை அலுவலர் அழகேசன், நவீன கால விவசாயத்தில் பெண் விவசாயிகளின் பங்கு குறித்து உதவி இயக்குனர் மீனாட்சி சுந்தரம் பேசினர்.
மகளிர் விவசாயிகளுக்கு விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தி பரிசு வழங்கினர். அட்மா தொழில் நுட்ப மேலாளர் லதா, உதவி மேலாளர்கள் அழகர், மகாலட்சுமி ஒருங்கிணைத்தனர்.