போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஊழியர் பற்றாக்குறையா: பஸ்களுக்காக பயணிகள் காத்திருப்பு
போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஊழியர் பற்றாக்குறையா: பஸ்களுக்காக பயணிகள் காத்திருப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 06:52 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:46 PM
மதுரை: மதுரை அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஓட்டுனர், நடத்துனர் பற்றாக்குறையால் மதியம் பஸ்கள் இயக்கம் தாமதமாவதாக பயணிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
பெரியார் பஸ்ஸ்டாண்டில் இருந்து கிராம பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பஸ்கள் மதியம் 1:00 மணி முதல் 3:30 மணி வரை இயக்கப்படாமல் உள்ளன. அதேபோல திருமங்கலம் – மதுரை இடையே இரவு நேர பஸ்களுக்கும் பயணிகள் காத்துக்கிடக்கின்றனர்.
சி.ஐ.டி.யூ., ஓய்வு ஊழியர்களின் மத்திய சங்க நிர்வாகி குருசாமி கூறியதாவது: மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர் என மண்டல அளவில் ஆயிரத்துக்கும் மேலான பணியிடங்கள் உள்ளன. இதில் மாதம் 10 பேர் வரை ஓய்வு பெறுகின்றனர். மதுரைக்கு மட்டுமே 450 பேர் பற்றாக்குறை உள்ளது. மதியம் பணியில் சேர்ந்து பஸ்களை இயக்கும் ஊழியர்கள் மறுநாள் மதியம் இறங்குவர். அவர்களைத் தொடர்ந்து பஸ்களை இயக்க ஊழியர்கள் தாமதத்தால் பஸ்கள் இயங்குவதில் சுணக்கம் ஏற்படுகிறது. ஊழியர் பற்றாக்குறையே முக்கிய காரணம் என்றார்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘‘ஊழியர் பற்றாக்குறை எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, ஒப்பந்த அடிப்படையில் 640 நடத்துனர்கள், 94 ஓட்டுனர்களை நியமித்துள்ளோம். ஊழியர்களில் பலர் அடிக்கடி விடுப்பு எடுப்பதால் சில சமயங்களில் பஸ்களை இயக்குவதில் சுணக்கம் ஏற்படுகிறது. ஊழியர்களில் பணிஓய்வில் செல்வதால் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை ஊழியர்களை நியமித்து, பிரச்னை வராத வகையில் சமாளித்துக் கொள்கிறோம்’’ என்றனர்.