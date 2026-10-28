துாய்மைப் பணியாளருக்கு சிகிச்சை: உணவில் புழு காரணமா
துாய்மைப் பணியாளருக்கு சிகிச்சை: உணவில் புழு காரணமா
UPDATED : அக் 28, 2026 04:08 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:01 PM
மேலுார்: மேலுார் நகராட்சியில் துாய்மை மற்றும் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் 150 பேர் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களுக்கு தனியார் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் உணவு வழங்கப்படுகிறது.
நேற்று காலையில் சாம்பார் சாதம், மொச்சை வழங்கப்பட்டது. உணவை சாப்பிட்ட பணியாளர்கள் சகுந்தலா, நல்ல பாண்டியம்மாள், முனியம்மாள், செல்வி, அழகி மீனாள், ஆதம்மாள் உள்ளிட்ட ஆறு பேருக்கு திடீரென வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது.
உடனே மேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறுகின்றனர். உணவை ஆய்வு செய்ததில், அதில் புழு இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சிகிச்சையில் உள்ள பணியாளர்களிடம் டி.எஸ்.பி., சிவகுமார் விசாரித்தார். உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் உணவு மாதிரிகளை சேகரித்தனர். துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கும் உணவு தரமற்ற முறையில் வழங்கப்படுகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் தரமான உணவு வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றனர்.