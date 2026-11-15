உணவில் இருந்தே சிகிச்சை தொடங்குகிறது

UPDATED : நவ 14, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
மதுரை: ‘‘சர்க்கரை நோயின் முதல் சிகிச்சை என்பதே உணவில் இருந்து தான் தொடங்குகிறது’’ என மதுரை அரசு மருத்துவமனை சர்க்கரை நோய் துறை, தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை சார்பில் உணவுத் திருவிழா, சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் டீன் அருள் சுந்தரேஷ்குமார் பேசினார்.
உதவி பேராசிரியர் ராகவன் வரவேற்றார். துறைத்தலைவர் சுப்பையா ஏகப்பன் ஏற்பாடுகளைச் செய்திருந்தார். டீன் பேசுகையில் ‘‘முன்பெல்லாம் சர்க்கரை நோய் என்றாலே மாத்திரையில் இருந்து ஆரம்பிப்போம். உணவைப் பற்றி அதிகம் பேசியதில்லை. தற்போது சர்க்கரை நோயின் முதல் சிகிச்சை என்பதே உணவில் இருந்து தான் தொடங்குகிறது’’ என்றார்.
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை உணவு ஊட்டச்சத்து துறைத்தலைவர் குருமீனாட்சி பேசியதாவது:
தினசரி உணவில் 300 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் (மாவுச்சத்து), 60 கிராம் புரதம், 30 கிராம் கொழுப்பு, 2 கிராம் விட்டமின், தாதுக்கள், 20 கிராம் நார்ச்சத்து தேவைப்படும். மாவுச்சத்தை நாம் அதிகமாக எடுத்துக் கொள்கிறோம். சத்தான சரிவிகித உணவை சாப்பிடாததே சர்க்கரை நோயின் ஆரம்பநிலை பிரச்னை. சிலர் சீனிக்கு பதிலாக பனங்கற்கண்டு, நாட்டுவெல்லம் சேர்க்கின்றனர். எல்லாமே சர்க்கரையில் குளுக்கோஸ் அளவை அதிகரிக்கும். எந்த வடிவிலும் இனிப்பை உணவில் சேர்க்கக்கூடாது. நாட்டுப்பழங்களான கொய்யா, வாழை, பப்பாளி, பன்னீர் திராட்சை பழங்களை சாப்பிடலாம். எந்த உணவாக இருந்தாலும் அளவோடு சாப்பிட பழகினால் சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு வராமல் பாதுகாக்கலாம் என்றார்.
துணை முதல்வர் மல்லிகா, மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் குமரவேல், நிலைய மருத்துவ அலுவலர்கள் முரளிதரன், சரவணன் கலந்து கொண்டனர்.