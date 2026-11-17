ADDED : நவ 16, 2026 06:57 PM
மதுரை: வேளாண் துறை அலுவலகத்தின் கீழ் பரவையில் செயல்படும் வேளாண் விரிவாக்க மையத்தின் பூட்டை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் உடைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
நேற்று முன் தினம் பூட்டு உடைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று (நவ.,16) ஊழியர்கள் பணிக்கு வந்த போது பூட்டு உடைக்கப்பட்டதை அடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்தனர். பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் உள்ளே விவசாயிகளுக்கு விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த விதை நெல், கம்ப்யூட்டர், தராசு ஆகியவை அப்படியே இருந்தன. பூட்டு உடைக்கும் போது ஆட்கள் வந்ததால் அப்படியே விட்டுச் சென்றனரா என தெரியவில்லை.
கடந்த மாதம் ஒத்தகடை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகிலுள்ள வேளாண் விரிவாக்க மையத்தின் கண்ணாடி கதவு, காம்பவுண்ட் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்ற சமூக விரோதிகள் அங்கே சமைத்து சாப்பிட்டுச் சென்றுள்ளனர். சமையலுக்கு அடுப்பாக பயன்படுத்திய கற்கள், சமைத்து மீதமானவற்றை அப்படியே விட்டுச் சென்றனர். ஒரு மாதத்திற்குள் 2 வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் அத்துமீறல் நடந்துள்ளதால் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.