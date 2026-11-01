கோரிப்பாளையம் தேவர் சிலைக்கு மரியாதை: அரசியல் கட்சிகள், அமைப்புகள் பங்கேற்பு
கோரிப்பாளையம் தேவர் சிலைக்கு மரியாதை: அரசியல் கட்சிகள், அமைப்புகள் பங்கேற்பு
ADDED : அக் 30, 2026 07:35 PM
மதுரை: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு அரசியல் கட்சிகள், அமைப்புகள் சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
அரசு சார்பில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, எம்.எல்.ஏ., கல்லாணை ஆதரவாளர் தனியாகவும், எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன் ஆதரவாளர்கள் தனியாகவும் மாலை அணிவித்தனர். ஜெகதீஸ்வரி கூறுகையில், பணிகள் காரணமாக தனித்தனியாக பங்கேற்றோம் என்றார்.
தி.மு.க., சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு, மூர்த்தி, டி.ஆர்.பி.,ராஜா, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மணிமாறன், செந்தில்குமார், காதர்பாட்ஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். வழக்கு காரணமாக நகர் செயலாளர் தளபதி பங்கேற்கவில்லை.
காங்., சார்பில் அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர், நிர்வாகிகள் கார்த்திகேயன், த.மா.க., சார்பில் மாவட்ட தலைவர்கள் ராஜாங்கம், நடராஜன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராஜேந்திரன், பா.ஜ., சார்பில் மாநில பொதுச் செயலாளர் ராம சீனிவாசன், நகர் தலைவர் மாரிசக்கரவர்த்தி தலைமையில் மாலை அணிவித்தனர்.
ம.தி.மு.க., சார்பில் பொதுச் செயலாளர் வைகோ, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., பூமிநாதன், மாவட்ட செயலாளர் முனியசாமி, ஜெ., தோழி சசிகலா, ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேஷ், வீ த லீடர் அமைப்பு சார்பில் அமைப்பாளர் சுசீந்திரன், பா.ம.க., சார்பில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வைத்தியநாதன், சிவக்குமார், பா.பி., சார்பில் கதிரவன் தலைமையில் மாலை அணிவித்தனர்.
அனைத்து விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் பாண்டியன், நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். அமைப்புகள் சார்பில் பால்குடம் எடுத்தும், பெண்கள் முளைப்பாரி எடுத்தும் மரியாதை செலுத்தினர்.
தள்ளுமுள்ளு
பா.ஜ., காங்., வீ த லீடர் நிர்வாகிகள் வந்தபோது அவர்களை அனுமதிப்பதில் கட்சியினருக்கும், போலீசாருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அமைச்சர் ராஜேஷ்குமாரை அனுமதிப்பதிலும் இப்பிரச்னை நீடித்தது. பா.ஜ., சார்பில் சிறிது நேரம் ரோட்டில் அமர்ந்து வாக்குவாதம் செய்தனர். அவர்களை போலீசார் சமாதானப்படுத்தினர்.
அ.தி.மு.க., சார்பில் தெப்பக்குளத்தில் உள்ள மருது சகோதரர்கள் சிலைக்கு பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி தலைமையில் மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் செல்லுார் ராஜூ, உதயகுமார், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராஜன்செல்லப்பா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.