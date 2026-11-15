போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லாரி டிரைவர் தற்கொலை: இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட மூவர் 'சஸ்பெண்ட்'
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லாரி டிரைவர் தற்கொலை: இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட மூவர் 'சஸ்பெண்ட்'
UPDATED : நவ 14, 2026 11:26 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:33 PM
செக்கானுாரணி:
ஏலக்காய் லாரி தீப்பிடித்தது தொடர்பாக மதுரை மாவட்டம் செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் விசாரணைக்கு ஆஜரான டிரைவர் பாலகிருஷ்ணன் 40, இன்று (நவ.,14) அதிகாலை ஸ்டேஷன் கழிப்பறை ஜன்னலில் சட்டையால் துாக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இரவில் அவரை ஸ்டேஷனில் விசாரித்ததோடு கண்காணிப்பில் மெத்தனமாக இருந்ததாக இன்ஸ்பெக்டர் முத்து உட்பட மூவர் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டனர். இவ்வழக்கை விசாரிக்க சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகே அழகர்நாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன். கடந்த நவ.,2 இரவு கண்டெய்னர் லாரியில் தேனி டெல்கிவரி பார்சல் அலுவலகத்தில் இருந்து ஏலக்காய் மூடைகள் மற்றும் ஆன்லைன் டெலிவரி பார்சல்களை லோடு ஏற்றிக் கொண்டு மதுரை அவனியாபுரத்தில் உள்ள டெல்கிவரி பார்சல் அலுவலகத்திற்கு புறப்பட்டார். மதுரை மாவட்டம் வாலந்துார் அருகே வந்த போது லாரியின் பின்பகுதியில் தீப்பிடித்தது. தீயணைப்பு வீரர்கள் அணைத்தனர். 60 ஏலக்காய் மூடைகள் எரிந்தன. பாலகிருஷ்ணன் புகாரில் வாலாந்துார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இரவு முழுவதும் விசாரணை
ஏலக்காய் நிறுவனத்தினர் லாரியை ஆய்வு செய்தபோது, 62 மூடைகள் மாயமானது தெரிந்தது. பாலகிருஷ்ணன் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக புகார் கொடுத்தனர். ஆனால் போலீசார் புகாரை எடுத்துக்கொள்ளாததால் எஸ்.பி., தேவநாதனிடம் புகார் செய்தனர். இதைதொடர்ந்து பாலகிருஷ்ணனை நேற்று (நவ.,13) இரவு விசாரணைக்கு செக்கானுாரணி போலீசார் அழைத்தனர். அவரிடம் இன்ஸ்பெக்டர் முத்து உள்ளிட்டோர் விசாரித்தனர். லாரி தீப்பிடித்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனர். இரவு முழுவதும் விசாரணை நடந்தது.
தன் மீது சந்தேகம் கொண்டு விசாரித்ததால் விரக்தி அடைந்த பாலகிருஷ்ணன், இன்று அதிகாலை 6:00 மணிக்கு சிறுநீர் கழிப்பதாக கூறி ஸ்டேஷன் கழிப்பறைக்கு சென்றவர் நீண்டநேரமாகியும் வரவில்லை. போலீசார் கதவை உடைத்து பார்த்தபோது தான் அணிந்திருந்த சட்டையால் ஜன்னலில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிந்தது. எஸ்.பி., தேவநாதன் நேரில் விசாரித்தார்.
மூவர் 'சஸ்பெண்ட்'
பொதுவாக இரவில் யாரையும் விசாரணைக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வைத்திருக்கக்கூடாது என்று உத்தரவு உள்ளது. அதை மீறி இரவு முழுவதும் பாலகிருஷ்ணனை ஸ்டேஷனில் விசாரித்ததோடு, கண்காணிப்பில் மெத்தனமாக இருந்ததாக இன்ஸ்பெக்டர் முத்து, ஏட்டுகள் பழனிவேல், கலைச்செல்வியை தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி 'சஸ்பெண்ட்' செய்தார்.
போலீசாரை கண்டித்து செக்கானுாரணி மக்கள், அரசியல் கட்சியினர் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டனர்.
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பேரையூர் குற்றவியல் நடுவர் மன்ற நீதிபதி ஆனந்தராஜ் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இவ்வழக்கை விசாரிக்க சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
போலீசார் துன்புறுத்தல்
பாலகிருஷ்ணன் மனைவி சுதா கூறியதாவது:
நேற்றும் (நவ.,13) விசாரணைக்காக எனது கணவரை செக்கானுாரணி போலீசார் அழைத்தனர். அப்போது நாங்களும் அவருடன் சென்றிருந்தோம். விசாரணைக்குப் பின்னர் இரவு எங்களை வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டனர். அப்போது, ஏலக்காய் எரிந்ததற்கான பழியை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு போலீசார் தன்னை துன்புறுத்தியதாக எனது கணவர் என்னிடம் கூறி புலம்பினார். மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வருமாறு போலீசார் அழைத்ததால் அவர் சென்றார். இந்த முறை நாங்கள் அவருடன் செல்லவில்லை. நவ.13 இரவு விசாரணைக்குச் சென்ற பின்னர் அவர் எங்களிடம் பேசவில்லை. காலையில் அவர் இறந்து விட்டதாக போலீசார் தகவல் தெரிவித்தனர் என்றார்.