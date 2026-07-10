/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ 12 கிலோ குட்கா கடத்தல் த.வெ.க., நிர்வாகி கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:06 AM
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நாகமலை: மதுரை அருகே போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் த.வெ.க., நிர்வாகி உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மதுரை மாவட்டம் நாகமலை புதுக்கோட்டை அருகே கீழமாத்துாரில் திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனிப்படை போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அவ்வழியாக டூவீலரில் வந்த இருவர், தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. விசாரணையில் அவர்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் எஸ்.மேட்டுப்பட்டியை சேர்ந்த த.வெ.க., நிலக்கோட்டை தெற்கு ஒன்றிய துணைச் செயலாளர் காசிநாதன் 35, மதுரை செக்கானுாரணியைச் சேர்ந்த ஜெயக்குமார் 43, என தெரிந்தது.
அவர்களிடம் இருந்து 12 கிலோ குட்கா, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய டூவீலர் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். நாகமலை புதுக்கோட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்துஇருவரையும் கைது செய்தனர்.