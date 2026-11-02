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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ஆலோசனைக் குழுவில் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,

ஆலோசனைக் குழுவில் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,

ஆலோசனைக் குழுவில் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,

UPDATED : நவ 01, 2026 08:21 PM

ADDED : நவ 01, 2026 08:18 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 08:21 PM ADDED : நவ 01, 2026 08:18 PM

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மதுரை: மதுரைக் கோட்ட ரயில் பயணிகள் ஆலோசனைக் குழுவில் (டி.ஆர்.யு.சி.சி.,) தமிழக அரசின் பிரதிநிதியாக தெற்கு தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., கோபிசன் நியமிக்கப்பட்டார். 2028 ஆக.31 வரை பிரதிநிதியாக செயல்படுவார். இதற்கான அறிவிப்பை மதுரை கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டது.

மதுரை, திருச்சி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், திருநெல்வேலி, தென்காசி, துாத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி பகுதிகளை சேர்ந்த ரயில் சேவை, பயணியர் வசதிக்கான மேம்பாடு, பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த ரயில்வே பிரச்னைகள் குறித்து ஆலோசிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை டி.ஆர்.யு.சி.சி., மேற்கொள்கிறது.

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