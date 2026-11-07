தமிழக இளைஞர்களை குறிவைத்து வெளிமாநிலங்களில் இருந்து போதை மாத்திரை சப்ளை: ஆன்லைன் வழியாக விற்ற ஹரியானாவைச் சேர்ந்த இரு டீலர்கள் மதுரையில் கைது
தமிழக இளைஞர்களை குறிவைத்து வெளிமாநிலங்களில் இருந்து போதை மாத்திரை சப்ளை: ஆன்லைன் வழியாக விற்ற ஹரியானாவைச் சேர்ந்த இரு டீலர்கள் மதுரையில் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:29 PM
மதுரை: த.வெ.க., அரசு போதைக்கு எதிராக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வரும் நிலையில், தமிழக இளைஞர்களை குறிவைத்து 19 வெளிமாநிலங்களில் இருந்து ஆன்லைன் பார்சல் மூலம் போதை மாத்திரைகள் தொடர்ந்து சப்ளை செய்யப்பட்டு வருவது தெரியவந்துள்ளது. இன்று (நவ.,6) ஹரியானாவைச் சேர்ந்த இரு டீலர்களை மதுரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்களில் போதை மாத்திரைகள் சப்ளை செய்ததாக 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. கைதான இளைஞர்களிடம் விசாரித்தபோது, ‘இந்தியன் மார்ட்’ செயலி மூலம் போதை மாத்திரைகளை பெற்று விற்றது தெரிந்தது. அந்த செயலி வழியாக ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ‘ஸ்கவுட் லைப் சயின்ஸ் பி.லிட்.,’ என்ற நிறுவனம், வலி நிவாரண மாத்திரைகளை டாக்டர் பரிந்துரையின்றி ஆன்லைன் பார்சலில் விற்று வந்துள்ளது.
15 வயது முதல் 25 வயது வரை
வலியை போக்கவும், துாக்கம் வரவும் பயன்படும் வலி நிவாரண மாத்திரைகளை பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், 25 வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்கள் பயன்படுத்தி, துாங்காமல் இருந்து அதை போதையாக்கி கொள்கின்றனர். அதிக போதைக்காக மதுவில் மாத்திரைகளை கலந்து குடிக்கின்றனர். பெரும்பாலானோர் மாத்திரைகளை கரைத்து அதை ஊசி வழியாக உடலுக்குள் செலுத்துக்கொள்கின்றனர். போதையில் கொலை, வழிப்பறி போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சமயநல்லுார் டி.எஸ்.பி., சேதுமணி மாதவன், இன்ஸ்பெக்டர் ராஜதுரை தலைமையிலான போலீசார், ஹரியானா சென்று ‘ஸ்கவுட் லைப் சயின்ஸ்’ உரிமையாளரும், டீலருமான மகேந்தர் சிங் பிஷிட் 48, மற்றொரு டீலர் ஜம்முவைச் சேர்ந்த சுனில்குமாரை 43, கைது செய்தனர். இதே போல் போதை மாத்திரை பார்சல்கள் பல்வேறு பெயர்களில் 19 மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு சப்ளை செய்துவந்தது தெரியவந்துள்ளது.
தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி கூறியதாவது: 'ஆபரேஷன் டீப் சோர்ஸ்' என்ற நடவடிக்கை மூலம் சந்தேகத்திற்குரிய 588 பார்சல்கள் கண்காணிக்கப்பட்டன. பார்சல்களில் கடத்தி வரப்பட்ட 4400 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், விற்று வந்த 18 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். போலி பெயர்கள், போலி முகவரிகள் மூலம் பார்சல் அனுப்பி உள்ளனர். கைதானவர்களின் வங்கி கணக்குகளை முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.