/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ 36 வெடிகுண்டுகளுடன் சிக்கிய இரு வாலிபர்களுக்கு 'காப்பு'
36 வெடிகுண்டுகளுடன் சிக்கிய இரு வாலிபர்களுக்கு 'காப்பு'
36 வெடிகுண்டுகளுடன் சிக்கிய இரு வாலிபர்களுக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஆக 09, 2026 05:30 AM
அ நிறம் | அளவு
திருமங்கலம்: திருமங்கலம் அருகே வெடிகுண்டுகளை, டூ - வீலரில் எடுத்து வந்த ஆசை, 25, அஜித்குமார், 31, ஆகியோரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலத்தில் உள்ள உசிலம்பட்டி சாலையில், ஒரே டூ - வீலரில் வந்த மூவரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது, ஒருவர் தப்பி ஓடினார். சிக்கிய இருவரிடம் விசாரித்ததில் அவர்கள், விக்கிரமங்கலம் ஆசை, அஜித்குமார் என, தெரிந்தது.
காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாட பயன்படுத்தும், 36 வெடிகுண்டுகள் மற்றும், வெடிப்பொருட்கள் அவர்களிடம் இருந்தன. அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர். தப்பி ஓடிய அறிவு என்பவரை தேடுகின்றனர்.