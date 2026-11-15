பழனிசாமி காலில் விழுந்தது மறந்துவிட்டதா நிர்மல்குமாருக்கு உதயகுமார் கேள்வி
பழனிசாமி காலில் விழுந்தது மறந்துவிட்டதா நிர்மல்குமாருக்கு உதயகுமார் கேள்வி
UPDATED : நவ 14, 2026 08:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:22 PM
மதுரை: மதுரையில் அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் கூறியதாவது:
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அரசியல் அநாகரிகமாக, தரம் தாழ்ந்து பேசிவருகிறார். குறிப்பாக பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமியை நாளாந்தரமாக பேசி வருகிறார். பழனிசாமியின் அனுபவம் என்ன. நிர்மல் குமாரின் அனுபவம் என்ன. நீங்க எத்தனை கட்சிக்கு போனீங்க. பழனிசாமி காலில் எத்தனை தடவை விழுந்தீங்க. எத்தனை தடவை அவரை புகழ்ந்து பேசினீங்க. மறந்துவிட்டதா.
கரூர் சம்பவத்தில் சட்டசபையில் அரசியல் நாகரிகம் கருதி அன்று த.வெ.க.,வை பாதுகாத்தவர் பழனிசாமி. அன்று உங்களை கைவிட்டு இருந்தால் உங்க கட்சி காணாமல் போயிருக்கும். த.வெ.க., ஆட்சியில் பெண் கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லை. தமிழகத்தில் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி, நிர்மல்குமார் இப்படி பல முதல்வர்கள் உள்ளனர். ஆனால் முதல்வர் விஜய் மட்டும் ‘ஆக்டிங்’ இல்லை. சினிமாவில் தான் அவருக்கு ‘ஆக்டிங்’ பண்ண தெரியும் என்றார்.