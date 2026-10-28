பணியிடம் கிடைக்காத அதிகாரிகள்: ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் மனஉளைச்சல்
பணியிடம் கிடைக்காத அதிகாரிகள்: ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் மனஉளைச்சல்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:18 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:16 PM
மதுரை: பதவி உயர்வில் உதவி இயக்குனராக பி.டி.ஓ.,க்கள் பொறுப்பேற்ற இடங்களில் ஏற்கனவே பணியாற்றிய அலுவலர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்காததால் அவர்கள் மனஉளைச்சலில் உள்ளனர்.
ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் செப்., 28 ல் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு (பி.டி.ஓ.,) உதவி இயக்குனராக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது. ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குனர், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர், வாழ்வாதார இயக்க உதவி திட்ட அலுவலர் என 37 பேர் பதவி உயர்வில் சென்றனர்.
இவர்களில் 24 பேர் ஏற்கனவே காலியாக இருந்த பணியிடத்திற்கு சென்றதால் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். மீதி 13 இடங்களில் ஏற்கனவே அலுவலர்கள் உள்ளனர். இந்த பணியிடங்களிலும் உதவி இயக்குனர்கள் பொறுப்பேற்றனர். இவர்கள் பொறுப்பேற்ற பணியிடத்தில் இருந்து விலகிய அலுவலர்களுக்கு, 25 நாட்களாகியும் வேறு இடம் கொடுக்கவில்லை.
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்கத்தினர் முதன்மை செயலாளர் தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ், கமிஷனர் அமுதவல்லி ஆகியோருக்கு அளித்த மனுவில், ‘‘உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தாத நிலையில் திட்டப் பணிகளையும், கிராம அடிப்படை தேவையையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பணியாற்றும் உதவி இயக்குனர் நிலையிலான அலுவலர்களுக்கு உடனே பணியிடம் வழங்க வேண்டும்’’ எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.