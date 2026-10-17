/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பல்கலை மகளிர் கால்பந்து
ADDED : அக் 17, 2026 01:24 AM
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மதுரை: மதுரை காமராஜ் பல்கலை மகளிர் கல்லுாரிகளுக்கு இடையிலான கால்பந்து போட்டி ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் நடந்தது.
முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் லேடிடோக் கல்லுாரி 5 – 0 கோல் கணக்கில் சேர்மத்தாய் வாசன் கல்லுாரியை வீழ்த்தியது. இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் பாத்திமா கல்லுாரி 1 – 0 கோல் கணக்கில் யாதவர் கல்லுாரியை வீழ்த்தியது. மூன்றாமிடத்திற்கான போட்டியில் யாதவர் கல்லுாரி 3– 0 கோல் கணக்கில் சேர்மத்தாய் வாசன் கல்லுாரியை வீழ்த்தியது. இறுதிப் போட்டியில் லேடிடோக் கல்லுாரி 3 – 0 கோல் கணக்கில் பாத்திமா கல்லுாரியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. முதல்வர் பியூலா ஜெயஸ்ரீ, உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் சாந்தமீனா, ஹேமலதா பாராட்டினர்.