உயருது ரோடு; தாழ்வது வீடு: மதுரையில் 'மில்லிங்' செய்து அமைக்காததால்
உயருது ரோடு; தாழ்வது வீடு: மதுரையில் 'மில்லிங்' செய்து அமைக்காததால்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:45 AM
ADDED : நவ 15, 2026 06:40 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 04:45 AM ADDED : நவ 15, 2026 06:40 PM
மதுரை: பழைய ரோடுகளை 'மில்லிங்' (தோண்டாமல்) செய்யாமல், அதன்மீதே புதிதாக அமைப்பதால் ரோட்டின் உயரம் அதிகரித்து, குடியிருப்புகள் பள்ளத்தில் தாழ்வது தொடர்கிறது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க ரோடு பணிகளுக்கான விதிமுறையை மாநகராட்சி மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
மதுரை நகரில் குடிநீர், பாதாள சாக்கடை இணைப்புக்காக தோண்டப்படுவதாலும், அதிக வாகன போக்குவரத்து உள்ளிட்ட காரணங்களாலும் ரோடுகள் அடிக்கடி பழுதாகின்றன. இவற்றை சீரமைக்க அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் ரூ.கோடிக்கணக்கில் ஒதுக்கப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு முறை சீரமைக்கும் போதும், ஏற்கனவே பழுதான ரோட்டின் மீதே புதிதாக ஜல்லி, சரளை மண், தார் கலவையுடன் ரோடு அமைக்கின்றனர். பழைய ரோட்டைப் பெயர்த்து எடுக்கும் 'மில்லிங்' முறையை கடைப்பிடிப்பதில்லை. சில ஆண்டுகளில் ரோட்டின் உயரம் 2 அடியையும் தாண்டி உயர்ந்து விடுகிறது.
இதனால் வீடுகள், வணிக கட்டடங்கள் தாழ்ந்து விடுகின்றன. இதனால் குடியிருப்போர் படி, சாய்வு தளம் அமைத்து ரோட்டில் ஏறிச்செல்லும் நிலை உருவாகிறது. மழைக்காலங்களில் ரோட்டில் தேங்கும் நீர் வீடு, கடைகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. இதன்காரணமாகவே புதிதாக கட்டப்படும் வீடுகளின் அடித்தளத்தை ரோட்டை விட 4 முதல் 5 அடி உயரத்தில் அமைத்து கட்டுகின்றனர். அவ்வீடுகளில் ரோட்டின் நடுப்பகுதி வரை சாய்வு தளமும் அமைத்துக் கொள்கின்றனர்.
சீரமைப்பின் போது பழைய ரோட்டின் கனம், புதிய ரோட்டின் தடிமனுக்கு இணையாக இருக்க வேண்டும். பணிக்கு முன்பும், பின்பும் அதன் உயரத்தை அளவிட்டு, மாநகராட்சி இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும். உயரம் அதிகரித்தால் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுகுறித்த அரசின் விதிமுறைகளை யாரும் கடைபிடிப்பதில்லை.
அறப்போர் இயக்க நிர்வாகிகள் கூறுகையில், 'சீரமைப்பின்போது ரோடுகளை 'மில்லிங்' செய்வது, அதன் ஆழம், புதிய ரோட்டின் உயர அளவீடு ஆகியவற்றை போட்டோ, வீடியோவாக பதிவு செய்வதை கட்டாயமாக்க வேண்டும். ஏற்கனவே ரோடு உயரத்தால் பாதித்த வீடுகளை ஆய்வு செய்ய வல்லுநர் குழு அமைத்து, சீரமைப்புக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என மாநகராட்சி கமிஷனரிடம் மனு அளித்துள்ளோம்' என்றனர்.