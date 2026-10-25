/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி
UPDATED : அக் 04, 2026 12:40 AM
ADDED : அக் 04, 2026 12:38 AM
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மதுரை: மதுரை சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது.
நடப்பாண்டில் 38,348 தெருநாய்களில் தற்போது வரை 21,000 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. நேற்று 931 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. மாநகராட்சி பொது சுகாதாரத் துறையோடு இணைந்து, மாவட்ட கால்நடைத்துறை டாக்டர்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் இப்பணியில் ஈடுபட்டனர்.