மணல் கடத்தலை தடுத்த- வி.ஏ.ஓ., கொலை: 2 பேருக்கு உறுதியானது ஆயுள் தண்டனை
மணல் கடத்தலை தடுத்த- வி.ஏ.ஓ., கொலை: 2 பேருக்கு உறுதியானது ஆயுள் தண்டனை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:28 PM
மதுரை: மணல் கடத்தலை தடுத்த, துாத்துக்குடி மாவட்டம், முறப்பநாடு கோவில்பத்து வி.ஏ.ஓ., லுார்து பிரான்சிஸ்,56, கொலை வழக்கில், இருவருக்கு கீழமை நீதிமன்றம் விதித்த ஆயுள் தண்டனையை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உறுதி செய்தது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், கலியாவூரை சேர்ந்த ராமசுப்பிரமணியன், மாரிமுத்து ஆகியோர் தாமிரபரணி ஆற்றில் சட்டவிரோதமாக மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக, வி.ஏ.ஓ., லுார்து பிரான்சிஸ் புகாரளித்தார்.
இதனால் வி.ஏ.ஓ., மீது இருவரும் ஆத்திரமடைந்து, 2023 ஏப்., 25ல், வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்து, லுார்து பிரான்சிசை அரிவாளால் வெட்டினர். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் வி.ஏ.ஓ., இறந்தார். முறப்பநாடு போலீசார் கொலை வழக்கு பதிந்தனர்.
துாத்துக்குடி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம், 2023 செப்., 15ல் ராமசுப்பிரமணியன், மாரிமுத்துவிற்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. எதிர்த்து, இருவரும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல் முறையீடு செய்தனர்.
நீதிபதிகள் என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ், கே.கே.ராம கிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
இது வி.ஏ.ஓ., தன் அலுவலக கடமைகளை செய்து கொண்டிருந்தபோது, பகலில் அவரது அலுவலகத்திற்குள் நிகழ்த்தப்பட்ட கொடூரமான படுகொலை. சட்டவிரோத மணல் கடத்தலை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை லுார்து பிரான்சிஸ் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வந்ததை ஆவணங்கள் உறுதி செய்கின்றன.
குற்றச்சாட்டுகளை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அரசு தரப்பு நிரூபித்துள்ளது. கீழமை நீதிமன்ற உத்தரவு உறுதி செய்யப்பட்டு, மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தர விட்டனர்.