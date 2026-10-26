மின்கம்பத்தில் மோதிய வாகனம்: வீட்ட்டில் மின்சாதனங்கள் சேதம்
மின்கம்பத்தில் மோதிய வாகனம்: வீட்ட்டில் மின்சாதனங்கள் சேதம்
ADDED : அக் 25, 2026 08:05 PM
மதுரை: ஆனையூர் எஸ்.வி.பி. நகர் பகுதியில் போர்வெல் வாகனம் மின்கம்பத்தில் மோதியதில், அப்பகுதியில் உள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மின் சாதனங்கள் சேதமடைந்தன.
இத்தெருவில் இன்று (அக்.,25) காலை வந்த போர்வெல் வாகனம் டிரைவரின் கவனக்குறைவால் மின்கம்பத்தில் வாகனம் மோதியது. இதில் மின்கம்பிகள் ஒன்றோடொன்று உரசியதால் அப்பகுதி வீடுகளில் மின்சாதனங்கள் வெடித்துச் சிதறின. இதையடுத்து அந்த வாகனத்தை பொதுமக்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். சேதமடைந்த பொருள்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கும்படி, வலியுறுத்தினர். கூடல்புதுார் போலீசார் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியபின் கலைந்தனர்.
மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது: இந்த மோதலில் 4 வீடுகளுக்கான இணைப்பு ஒயர்கள் சேதமடைந்தன. அவ்வையார் தெரு துணை மின்நிலையத்தில் உள்ள 63 கே.வி. டிரான்ஸ்பார்மரில் தீப்பிடித்தது. மின்வாரிய ஊழியர்கள் சென்று சேதமடைந்த ஒயர்களை அகற்றி, மின்விநியோகத்தைச் சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். லாரி டிரைவர் மீது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஒயர்களை சரிசெய்து மின்விநியோகம் வழங்கப்படும் என்றனர்.