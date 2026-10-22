திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் வேல் எடுக்கும் திருவிழா
திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் வேல் எடுக்கும் திருவிழா
UPDATED : அக் 09, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 09, 2026 12:44 AM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றத்தில் மலை மேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் விழா இன்று(அக்., 9) நடக்கிறது. கதம்ப சாதம் தயாரித்து பக்தர்களுக்கு வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் கோயில் மூலவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கரத்திலுள்ள தங்கவேலுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் முடிந்து மலர்களால் அலங்கரிக்கப்படும்.
சிறப்பு, பொது பூஜை முடிந்து கிராமத்தினருக்கு மரியாதை செய்யப்பட்டு வேல் பல்லக்கில் ரத வீதிகளில் உலா சென்று மலைமேல் கொண்டு செல்லப்படும். அங்கு சுப்ரமணியர் கரத்தில் வேல் சேர்ப்பிக்கப்படும். உச்சி கால நேரத்தில் சிவாச்சார்யார்களால் வேல், சுனை தீர்த்தத்திற்குள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அபிஷேகம் நடக்கும்.
கிராமத்தினர் சார்பில் 105 படி அரிசியில் கதம்ப சாதம் தயாரித்து பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
கிராமத்தினர் சார்பில் கதம்ப சாதம் சமைத்து பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுவது ஆண்டாண்டு காலமாக நடந்து வருகிறது.
இத்திருவிழா சம்பந்தமாக அக்., 5ல் கோயில் நிர்வாகிகள், சிவாச்சாரியார், கிராம கமிட்டியினர் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில், ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் திருவிழா நிகழ்ச்சிகள் வழக்கம்போல் நடத்துவது குறித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இத திருவிழா குறித்து கோயில் நிர்வாகம் மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தது.
இந்நிலையில் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் துணை கமிஷனர் செல்விக்கு நேற்று மாலை மத்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் அனுப்பிய கடிதத்தில், மலை மேல் நெருப்பினால் சமையல் செய்ய கூடாது என்பது உட்பட 11 நிபந்தனைகள் விதித்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர். தகவலை அறிந்த பக்தர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.