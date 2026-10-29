பசும்பொன்னிற்கு நாளை துணை ஜனாதிபதி வருகை

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ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
மதுரை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் நடைபெறும் தேவர் ஜெயந்தியில் பங்கேற்க துணை ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் தனிவிமானத்தில் நாளை (அக்.,30) மதுரை வருகிறார்.
துணை ஜனாதிபதி நாளை காலை 8:50 மணிக்கு மதுரை விமான நிலையம் வருகிறார். இங்கிருந்து காலை 9:15 மணிக்கு ஹெலிகாப்டரில் பசும்பொன் செல்கிறார். தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் காலை 9:30 மணி முதல் 10:00 மணிவரை பங்கேற்கிறார். காலை 10:20 மணிக்கு புறப்பட்டு, திண்டுக்கல் மாவட்டம் காந்தி கிராம பல்கலைக்கு 11:10 மணிக்கு செல்கிறார். அங்கு பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று, மதியம் 1:50 மணிக்கு ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு 2:15 மணிக்கு மதுரை விமான நிலையம் வருகிறார். பின்னர் காரில் கிளம்பி, மதுரை அழகர்கோயில் ரோட்டில் உள்ள சுற்றுலா மாளிகைக்கு வரும் துணை ஜனாதிபதி, மதியம் 2:50 மணி முதல் 3:45 மணி வரை ஓய்வெடுக்கிறார்.
மதியம் 3:45 மணிக்கு கிளம்பும் அவர், 4:00 மணிக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் தரிசனம் செய்ய உள்ளார். தரிசனம் முடிந்து மாலை 4:30 மணிக்கு விமான நிலையம் செல்கிறார். மாலை 5:00 மணிக்கு டில்லி கிளம்புகிறார்.