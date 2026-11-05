விஜய் ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: சொல்கிறார் அ.தி.மு.க., மாஜி சீனிவாசன்
விஜய் ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: சொல்கிறார் அ.தி.மு.க., மாஜி சீனிவாசன்
ADDED : நவ 02, 2026 04:51 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் விஜய் ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது; 6 மாதங்களில் தெரிய வரும் என அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்திக்காக அவரது நினைவிடத்தில் அ.தி.மு.க., சார்பில் அணிவிக்கப்பட்ட தங்கக் கவசம், மதுரையில் உள்ள வங்கியில் இன்று (நவ.,2) மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு பின் சீனிவாசன் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் நடக்கவுள்ள இடைத்தேர்தலுக்கு அ.தி.மு.க., தயாராகி வருகிறது. கட்சியை விட்டு சிலர் சென்றதால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. நடக்கவுள்ள இடைத்தேர்தல்களில் அ.தி.மு.க.,வுக்கு வெற்றி கிடைக்கும்.
தற்போதைய சூழலில் முதல்வர் விஜய் நுாறு கிலோ மீட்டர் ரோடு ஷோ சென்றாலும் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி கிடைக்காது. தாராபுரம், மதுராந்தகத்தில் த.வெ.க., ஓட்டுக்கு ரூ.500 கொடுத்தும், கூட்டணி பலத்தாலும் தான் வெற்றி பெற முடிந்தது.
ஆட்சிக்கு வந்தால் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்துவேன் என விஜய் கூறினார். ஆனால் விலைவாசி உயர்வு, மின் வெட்டு, சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேடு பிரச்னைகளால் மக்கள் கொதித்து போயுள்ளனர். இந்த ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது. ஆறு மாதங்களில் தெரிந்து விடும்.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு எதிராக 65 சதவீதம் பேர் உள்ளனர். அவர்கள் ஆதரவை பெற அ.தி.மு.க., வியூகம் அமைக்கும். அம்பாசமுத்திரத்தில் சீமானுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பின் பேசலாம் என்றார்.