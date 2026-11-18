திருவண்ணாமலைக்கு தயாராகும் விளாச்சேரி அகல் விளக்குகள்
திருவண்ணாமலைக்கு தயாராகும் விளாச்சேரி அகல் விளக்குகள்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:29 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
திருப்பரங்குன்றம்:மதுரை விளாச்சேரியில் 'தென் திருப்பதி' என போற்றப்படும் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் திருவண்ணாமலை ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற மெகா சைஸ் களிமண் அகல் விளக்குகள் தயாராகின்றன.
கார்த்திகை மாதத்தை முன்னிட்டு இங்கு களிமண்ணால் ஒரு இன்ச் முதல் அகல் விளக்குகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோயிலில் கார்த்திகை தீபத்திற்காக 2 அடி உயரம், 2 அடி அகலத்தில் 6 மெகா சைஸ் அகல் விளக்குகள் களிமண்ணில் தயாரிக்கப்படுகிறது.
கவுரிசங்கர் கூறியதாவது: இது எங்கள் பரம்பரை தொழில். 31 ஆண்டுகளாக பெரிய அகல் விளக்குகள் தயாரித்து திருவண்ணாமலைக்கு அனுப்பி வருகிறோம். 30 லிட்டர் எண்ணெய் பிடிக்கும். 3 நாட்கள் தொடர்ந்து எரியும். இத்துடன் 2 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட ஒரு அடி உயரத்தில் 25 விளக்குகளும், 100 மில்லி கொள்ளளவு கொண்ட 3000 விளக்குகளும் தயாரித்து திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோயிலுக்கு அனுப்பி வருகிறோம் என்றார்.