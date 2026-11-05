தினமும் அதிகரிக்குது! மதுரையில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள்: பெற்றோர் அரவணைப்பின்றி வெளியேறும் சூழலால்
தினமும் அதிகரிக்குது! மதுரையில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள்: பெற்றோர் அரவணைப்பின்றி வெளியேறும் சூழலால்
ADDED : நவ 04, 2026 03:24 PM
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள், நாள்தோறும் பல்வேறு வடிவங்களில் அதிகரித்து வருகிறது.
மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலக் குழு மூலம் செப்டம்பரில் 64 புகார்கள், அக்டோபரில் 65 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. பழைய புகார்கள் உட்பட மாதந்தோறும் 100 புகார்கள் பெறப்படுகின்றன. பாலியல் துன்புறுத்தல், வீட்டை விட்டு ஓடி வருதல், குழந்தைத் திருமணம், போதை போன்ற பல்வேறு பிரச்னைகளால் 18 வயதுக்குட்பட்டோர் பாதிக்கப்படும் போது குழந்தைகள் நலக்குழுமம் உதவிக்கு வருகிறது.
போலீஸ் மூலமோ, சமூகநலத்துறை, மாவட்ட நிர்வாகம், வேறு நபர்களிடம் இருந்தோ 1098 க்கு அழைப்பு வரும் போது குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்படுகின்றனர் என்கிறார் குழந்தைகள் நலக்குழு உறுப்பினர் இளமதி.
அவர் கூறியதாவது:
பொருளாதாரப் பாதுகாப்புக்காக பெண்கள் 2வது திருமணம் செய்யும் போது, முதல் கணவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகி வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்றனர். டீன் ஏஜ் சிறுமிகள் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் போதைப்பழக்கம் உள்ளவர்களோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர். இவர்கள் போலீசார் மூலம் மீட்கப்படுகின்றனர். குடும்பச் சூழலால் வன்முறை சமுதாயத்திற்குள் குழந்தைகள் தள்ளப்படுகின்றனர்.
குழந்தைகளுக்கு மன, உடல் ரீதியான பாதுகாப்பு தருவதாக குடும்பங்கள் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளுடன் கூடுதல் நேரத்தை பெற்றோர் செலவிட வேண்டும். பிள்ளைகள் பெற்றோரிடம் மனம் விட்டு பேசுமளவு நெருக்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பெற்றோரின் அன்பும், அரவணைப்பும் குறையும் போது இத்தகைய தவறுகள் சமுதாயத்தில் உருவாகின்றன. குழந்தைகள் தங்கள் மீதான மன அழுத்தத்தை யாரிடமும் சொல்ல முடியாத போது வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது நடக்கிறது. பெற்றோர் – பிள்ளைகள் தரப்பினரிடையே மன ரீதியான இடைவெளியை குறைப்பதே அவர்களுக்கு நாம் தரும் உண்மையான பாதுகாப்பு என்றார்.