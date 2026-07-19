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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ குறைந்த மின்னழுத்த பிரச்னை கருகும் நெற்பயிர்களால் கலக்கம் விரக்தியில் விராலிப்பட்டி விவசாயிகள்

﻿ குறைந்த மின்னழுத்த பிரச்னை கருகும் நெற்பயிர்களால் கலக்கம் விரக்தியில் விராலிப்பட்டி விவசாயிகள்

﻿ குறைந்த மின்னழுத்த பிரச்னை கருகும் நெற்பயிர்களால் கலக்கம் விரக்தியில் விராலிப்பட்டி விவசாயிகள்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 01:02 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 01:02 AM

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வாடிப்பட்டி: விராலிப்பட்டியில் கிணறு, போர்வெல் அமைத்து நெல், வாழை, சோளம் உள்ளிட்ட விவசாயம் செய்கின்றனர்.

இங்குள்ள 'டிரான்ஸ்பார்மரில்' இருந்து 30 விவசாய கிணறுகளுக்கும், குடியிருப்புகளுக்கும் மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதே 'டிரான்ஸ்பார்மரில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு முன் புதிய 'பிளாட்', குடியிருப்புகளுக்கு வழங்கினர். இதனால் குறைந்த மின் அழுத்தத்தால் மின் மோட்டார், வீடுகளில் மின் சாதன பொருட்கள் பழுதடைந்து வருகிறது. வயல்களில் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியவில்லை என விவசாயிகள் புலம்புகின்றனர்.

விவசாயி பரமன் கூறியதாவது: நெல் நடவு செய்து 30 நாட்களாகிறது. குறைந்த மின் அழுத்த பிரச்னையை சரி செய்ய குறைதீர் கூட்டத்தில் முறையிட்டும் பலனில்லை. தண்ணீர் பாய்ச்சும் போது மின்சாரம் எப்போது வேண்டுமானாலும் தடைபடும் என்பதால் இரவு,பகலாக வயலில் தங்க வேண்டி உள்ளது. ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறைக்கு மேல் மின்தடை ஏற்படுகிறது. அதனை உள்ளூர் நபர்களை வைத்து சரிசெய்ய (பீஸ் போட) ஒரு முறைக்கு ரூ.250 செலவாகிறது. விவசாயத்திற்கு உரிய மின்சாரம் தடையின்றி கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்தால்தான் லட்சங்களில் செலவழித்து பயிரிட்ட நெற்பயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் என்றார்.

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