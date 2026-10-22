மதுரை - குருவாயூர் ரயிலில் 'விஸ்டாடோம்' பெட்டி: அக். 22 ல் அறிமுகம்
மதுரை - குருவாயூர் ரயிலில் 'விஸ்டாடோம்' பெட்டி: அக். 22 ல் அறிமுகம்
UPDATED : அக் 18, 2026 12:58 AM
ADDED : அக் 17, 2026 07:02 PM
மதுரை: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அழகை சுற்றுலா பயணிகள் ரசிக்க ஏதுவாக, மதுரை - குருவாயூர் ரயிலில் விஸ்டாடோம் 'ஏசி' பெட்டியை தெற்கு ரயில்வே முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்துகிறது.
மதுரையில் இருந்து கேரள மாநிலம் குருவாயூருக்கு விருதுநகர், ராஜபாளையம், செங்கோட்டை, புனலுார், கொல்லம் வழியாக தினமும் ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இதில் செங்கோட்டை - தென்மலை - புனலுார் வழித்தடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பசுமை மாறாத வனப்பகுதிக்குள் செல்வதால் இயற்கை ஆர்வலர்களை ஈர்க்கும் பல இடங்கள் உள்ளன.
குறிப்பாக, செங்கோட்டையில் இருந்து தென்மலை செல்லும் வழியில் பருவமழை காலங்களில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் அருவிகள், ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட உயரமான 13 கல் வளைவு பாலங்கள், பள்ளத்தாக்குகள், மலைச் சுரங்கங்கள், மூலிகை செடிகள் நிறைந்த அடர்ந்த மழைக் காடுகள் வழியாக ரயில் செல்லும் போது மனதுக்கு அமைதி, புத்துணர்ச்சி கிடைக்கிறது.
இவற்றை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்கும் வகையில், அக்.22 முதல் அடுத்தாண்டு ஜன.15 வரை வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு மட்டும் மதுரை - குருவாயூர் ரயிலிலும் (16327), அக்.23 முதல் ஜன.16 வரை வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு, திங்கள் மட்டும் குருவாயூர் - மதுரை ரயிலிலும் (16328), ஒரு பொதுப் பெட்டிக்கு பதில் விஸ்டாடோம் 'ஏசி' பெட்டி தற்காலிகமாக இணைக்கப்படுகிறது.
* சிறப்பம்சம்
சுற்றுலா பயணிகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட இவ்வகை பெட்டிகளில், கண்ணாடியால் ஆன விசாலமான ஜன்னல்கள் மற்றும் கூரை வழியாக 360 டிகிரி கோணத்தில் இயற்கையை ரசிக்க முடியும். இதில் சுழலும் வகையில் 44 இருக்கைகள் மட்டுமே இருக்கும். வைபை, ஜி.பி.எஸ்., உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப வசதிகளும் உண்டு. வழக்கமான சேர் கார்களை விட பிரீமியம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., தளம், ரயில்ஒன் செயலி, கவுன்டர்கள் மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதற்கான கட்டண விபரம் விரைவில் வெளியிடப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.