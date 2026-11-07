மூடாத டிரம்களில் தண்ணீர் 162 பேருக்கு நோட்டீஸ்

ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் மூடாத டிரம்களில் தண்ணீரைத் தேக்கி வைத்த 162 பேருக்கு பொது சுகாதாரத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
மதுரையில் இன்று (நவ.,6) 5 பேர் டெங்கு காய்ச்சலாலும் 55 பேர் பல்வேறு வகை வைரஸ் காய்ச்சல்களாலும் பாதிக்கப்பட்டனர். அரசு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு 24 பேரும் காய்ச்சலுக்கு 152 பேரும் சிகிச்சையில் உள்ளனர். அக்., நவ., ல் டெங்கு வைரஸ் காய்ச்சலின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் என்றாலும் சுகாதாரத்துறை மூலம் தொடர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
கிராம, நகர்ப்புறங்களில் 32 மொபைல் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு காய்ச்சல் நோயாளிகள் கண்டறியப்படுகின்றனர். நீலநிற பிளாஸ்டிக் டிரம்களில் தண்ணீரைப் பிடித்து மூடாமல் இருந்தவர்களையும் டிரம்மில் குளோரின் ஊற்றி டெங்கு கொசுப்புழுக்களை அழிப்பதற்கு அனுமதி தராத 162 பேருக்கு பொது சுகாதாரத்துறை மூலம் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.