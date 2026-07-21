﻿ கண்மாயில் மீன் பிடிக்க தண்ணீர் வெளியேற்றம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:40 AM
வாடிப்பட்டி: ஜூலை 21-: -: ''பரவை கண்மாயில் மீன் பிடிப்பதற்காக மோட்டார் மூலம் 2 நாட்களாக தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுவதை நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளனர்'' என சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
பரவையில் 350 ஏக்கர் பரப் பளவில் கண்மாய் உள்ளது. இக்கண்மாயின் குறுக்கே ரயில்வே தண்டவாளம் செல்கிறது. இதனை சிறிய, பெரிய கண்மாய் என இப்பகுதியினர் பிரித்து அழைக்கின்றனர்.
இக்கண்மாய்க்கு வைகைப் பெரியாறு கால்வாய் பாசன நீர் வரத்து உள்ளது. தற்போது கண்மாய் பள்ளங்களில் குறைந்த அளவில் கிடக்கும் தண்ணீரை மோட்டார் மூலம் வெளியேற்றி வருகின்றனர்.
அப்பகுதி முத்து கிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
கண்மாய் கரையோரங்களில் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்கிறேன். அவற்றுக்கு கண்மாய் நீரை எடுத்து ஊற்றி வளர்க்கிறோம். நீர்வளத்துறைக்கு சொந்தமான கண்மாயில் மீன் பிடிக்க குத்தகை எடுத்த வர்கள், இருபிரிவாக உள்ள கண்மாய்க்குள் நீரை மாற்றி மீன் பிடிக்கலாம். ஆனால் 2 நாட்களாக கண்மாயில் இருந்து நீரை வெளியேற்றுகின்றனர்.
கால்நடைகள் குடிக்கக் கூட தண்ணீர் இன்றி போகும் நிலை உள்ளது. கடந்த காலங்களிலும் இதேபோல, புகார் அளித்தும் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றார்.