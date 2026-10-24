ஒருபோகம், இருபோகம் சேர்த்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ஒருபோகம், இருபோகம் சேர்த்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும்: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:28 PM
மதுரை: தண்ணீர் திறப்பு தேதி தாமதமானதால் ஒருபோகம், இருபோகத்திற்கு சேர்த்து பாசனநீரை திறக்க வேண்டும் என மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் டி.ஆர்.ஓ.,க்கள் அன்பழகன், சக்திவேல், வேளாண் துணை இயக்குநர்கள் ராணி, சாந்தி கலந்து கொண்டனர்.
விவசாயிகள் பேசியதாவது: யா. ஒத்தக்கடை முதல் கொடிக்குளம் வரையான 4 கி.மீ., நீளத்தில் உள்ள நான்கு வகையான நீர்ப்பாசன பாலங்களை தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். ஊராட்சி, நீர்வளத்துறை இரண்டுமே தங்களது வாய்க்கால் இல்லை என்பதால் இதை விசாரிக்க வேண்டும். புதுத்தாமரைப்பட்டி 6வது மடை கள்ளந்திரி, குன்னத்துார் கால்வாய்களை துார்வார வேண்டும். கூட்டுறவுத்துறை சார்பில் கால்நடை பராமரிப்புக் கடன் வழங்க வேண்டும்.
மழையின்றி தண்ணீர் திறப்பு தாமதமாகிறது. எனவே இருபோகத்திற்கு 45ஆயிரம் ஏக்கர், ஒரு போகத்திற்கான ஒரு லட்சம் ஏக்கருக்கு சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் நவம்பரில் தண்ணீ்ர திறக்க வேண்டும். கொட்டாம்பட்டியில் 60 குவாரிகள் குறைந்த விலை குத்தகைக்கு விடப்பட்டதால் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதை ஆய்வு செய்து அபராதம் விதிக்க வேண்டும். தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் தென்னங்கன்று உற்பத்திக்காக பிரத்யேக நர்சரி மையம் அமைக்க வேண்டும். டிரான்ஸ்பார்மர்கள் பழுதடைந்தால் தாமதமின்றி சரிசெய்து பாசனத்திற்கு உதவ வேண்டும்.
ஏற்குடி அச்சம்பத்து கால்வாயில் கழிவுநீர் விடுவதை தடுக்க வேண்டும் என கடந்த ஓராண்டாக விவசாயிகள் வைத்த கோரிக்கைகள் தான் மீண்டும் விவாதிக்கப்பட்டன. இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு கோரிக்கையை மட்டும் சொல்லிச் செல்வதென விவசாயிகள் புலம்பினர்.